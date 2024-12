Banca Popolare di Puglia e Basilicata, inaugurata la nuova sede della Filiale di Molfetta

Banca Popolare di Puglia e Basilicata: apre la nuova sede della filiale di Molfetta tra arte e innovazione

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha aperto le porte della nuova filiale di Molfetta, progettata per offrire un’esperienza innovativa e accogliente alla clientela. Situata in una posizione centrale rispetto alla precedente, la struttura si distingue per il design moderno e per l’integrazione di tecnologie avanzate, che la rendono al tempo stesso funzionale e sostenibile. Tra i principali aggiornamenti tecnologici spiccano due casse self-service, collocate rispettivamente all’interno della filiale e in un’area dedicata, che consentono ai clienti di svolgere in autonomia tutte le operazioni bancarie tradizionali. Inoltre, gli impianti di ultima generazione sono stati pensati per minimizzare l’impatto ambientale, sottolineando l’impegno della BPPB per la sostenibilità economica ed ecologica.

Un elemento distintivo della nuova filiale è l’opera d’arte Enter as a Fiction dell’artista canadese Kourtney Roy, un’installazione che fonde narrazione visiva e immaginazione per coinvolgere il pubblico in una riflessione sulla realtà e sulla percezione. L’opera fa parte di PopolArte, il progetto culturale della BPPB che mira a creare un dialogo tra arte, cultura e territorio, arricchendo gli spazi comuni delle filiali con espressioni artistiche di grande valore.

La cerimonia di inaugurazione ha visto il tradizionale taglio del nastro da parte di Pasqua Del Vecchio, Responsabile della Filiale, accompagnato dalla benedizione di Don Angelo Mazzone, parroco della cattedrale di Molfetta. Hanno partecipato all’evento il sindaco Tommaso Minervini, insieme a numerose autorità locali. Per la BPPB erano presenti l’Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi, il Vice Direttore Generale Francesco Paolo Acito e il Direttore Commerciale Vincenzo Marvulli.

“Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione e sostenibilità che la Banca porta avanti con determinazione e visione", ha dichiarato il Presidente Leonardo Patroni Griffi. "Vogliamo essere sempre più vicini alla comunità e al territorio, creando spazi che uniscano funzionalità, accoglienza e cultura. Un caloroso augurio di buon lavoro da parte di tutti noi alla squadra di Molfetta guidata da Pasqua Del Vecchio e composta da Simona Munafò, Valentina Patruno e Marcella Rosato”.