Banca Sella al Salone dei Pagamenti 2023: focus su accessibilità e innovazione

Banca Sella racconta il futuro dei pagamenti digitali sostenibili al Salone dei Pagamenti 2023

Negli ultimi anni, il panorama dei pagamenti ha vissuto una crescita dinamica e tangibile, caratterizzata da un aumento delle transazioni e una maggiore adozione dei canali digitali, sia per le micro-transazioni dei consumatori che per i pagamenti corporate. In questo contesto, Banca Sella si è presentata al Salone dei Pagamenti 2023 con una serie di iniziative mirate a semplificare i metodi di pagamento, rendendoli sempre più trasparenti e accessibili per i clienti. Al centro del dibattito le attività dell'istituto nel promuovere l'educazione finanziaria, l'integrazione dei servizi digitali e la sostenibilità.

Una delle innovazioni chiave presentate ai visitatori dello stand Sella all'Allianz MiCo di Milano fa riferimento all'impiego di carte realizzate con plastica riciclata dagli oceani, sottolineando così l'impegno di Banca Sella nel ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, l'azienda si è concentrata sull'aspetto sociale, promuovendo l'idea di ripulire gli oceani attraverso l'utilizzo di queste carte. Nell'intervista rilasciata ad affaritaliani.it, il Responsabile Banking e Pagamenti Andrea Pozzi ha evidenziato anche l'importanza dell'accessibilità, presentando carte progettate per le persone ipovedenti, consentendo a tutti di identificare facilmente le proprie carte nel portafoglio.

L’intervista di affaritaliani.it ad Andrea Pozzi, Responsabile Banking e Pagamenti Banca Sella

“Questo è stato un anno molto intenso: come abbiamo raccontato nel corso della giornata di inaugurazione del Salone, il 2022 già preannunciava un 2023 scoppiettante, e così è stato. Sono stati numerosissimi i progetti portati avanti con le imprese e con i consumatori nell’ottica dell’educazione finanziaria e dell’integrazione dei servizi digitali. Le transazioni aumentano e il transato cresce molto. Le micro-transazioni hanno finalmente portato anche le spese piccole verso l’utilizzo dei canali digitali, mentre se pensiamo al mondo corporate tutti i pagamenti fatti con i canali un po’ più evoluti sono piaciuti moltissimo. Per quanto riguarda il panorama in generale, siamo molto ottimisti”, ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Andrea Pozzi, Responsabile Banking e Pagamenti Banca Sella, disegnando un quadro complessivamente positivo del settore dei pagamenti attuale in Italia.

Banca Sella si presenta all'ottava edizione del Salone dei Pagamenti portando sul tavolo la propria capacità di consulenza e dialogo: “Le nostre innovazioni partono da quelle legate al mondo dell’R&D, startup che stanno concretamente utilizzando l’AI per risolvere problemi e che stiamo accelerando, a progetti sperimentali sulla nuova frontiera dell’ADLT, per poi arrivare al cuore dello stand di Banca Sella, con innovazioni più concrete e tangibili volte a semplificare il metodo di pagamento fino a renderlo sempre meno percettibile dal cliente, e finire a tutto ciò che concerne il mondo della sostenibilità”, ha proseguito Pozzi.

Le carte sono fatte con la plastica riciclata dagli oceani, riducendo l'impatto ambientale e puntando attivamente alla socialità, riuscendo nel difficile impegno di ripulire del tutto i nostri oceani. Tuttavia, la sostenibilità non si limita al semplice impatto sull'ambiente, ma passa anche attraverso l'attenzione ai consumatori: “Passiamo poi all’accessibilità delle carte per ipovedenti, che permettono a tutti di riconoscere nel portafoglio quale è la carta giusta da utilizzare”, ha spiegato ancora Pozzi.

In relazione all’importanza di partecipare al Salone dei Pagamenti, Andrea Pozzi ha sottolineato: “Noi vogliamo esserci. Siamo tra gli operatori dei pagamenti più storici, leader nell’innovazione dei pagamenti in Italia. Essere al Salone per noi è sicuramente un modo per testimoniare la continuità negli investimenti e la volontà di crescere. L’euro digitale sarà la nuova frontiera, e la presenza a questo evento testimonia la nostra volontà di esserci e di continuare a investire in questo mondo”.