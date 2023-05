Banca Valsabbina, raggiunto accordo per rilevare la Fintech 'Prestiamoci'

Banca Valsabbina rilevala la Fintech milanese Prestiamoci, piattaforma innovativa di prestiti a privati

Banca Valsabbina, nell’ambito di un’articolata operazione (soggetta e condizionata all’approvazione delle Autorità competenti) sigla l’accordo per rilevare l’intero capitale di Prestiamoci S.p.A., piattaforma Fintech di lending a clientela privata, attiva da oltre 10 anni in Italia. Prestiamoci, società finanziaria autorizzata e vigilata da Banca d’Italia ex art. 106 TUB, attraverso l’omonima piattaforma di proprietà, è una Fintech che opera nel settore del peer-to-peer lending. In particolare Prestiamoci gestisce un marketplace di finanziamenti personali fra privati, promuovendo il prestito tra persone all’interno di un unico luogo virtuale dove si incontrano soggetti che presentano progetti da finanziare e soggetti che intendono investire parte delle proprie disponibilità in iniziative di loro interesse. L’azienda ha inoltre recentemente integrato la propria offerta di prodotti con soluzioni digitali di finanziamento a Professionisti, partite IVA e imprenditori individuali.

La Fintech, in grado anche di finanziarsi tramite alternative forme di funding istituzionale, controlla altresì l’istituto di pagamento Pitupay S.p.A. (iscritta al relativo Albo di cui all’art. 114-septies del TUB), rappresentando pertanto uno dei principali e strutturati player italiani, con più di 8.000 clienti attivi ed oltre euro 80 mln di finanziamenti erogati.

La Banca bresciana nel corso del 2021 aveva sottoscritto parte dell’aumento di capitale della Fintech, anche funzionale a sostenere il rafforzamento e la crescita dell’azienda, nonchè l’ulteriore efficientamento tecnologico. L’operazione aveva quindi permesso all’Istituto, che già da tempo collabora sinergicamente con Prestiamoci, di raggiungere una partecipazione di poco inferiore al 10% nell’ambito di un percorso di diversificazione e modernizzazione del business.