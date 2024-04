Banco Desio, sottoscritta con SACE la convenzione "Garanzia futuro"

Banco Desio e SACE, sottoscritto nuovo accordo per supportare le imprese italiane

Banco Desio e SACE hanno sottoscritto un nuovo accordo con l'obiettivo di supportare le imprese italiane, e favorirne sviluppo, produttività e competitività attraverso finanziamenti nell’ambito dell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e negli investimenti in infrastrutture. La convenzione con SACE è un passo strategico per Banco Desio che mette a disposizione una Garanzia veloce, facile e digitale dedicata all’ecosistema delle imprese italiane, finanziando operazioni di rilievo strategico per l’economia italiana che puntano sulla sicurezza economica e all’attivazione di processi produttivi e occupazionali.

Il finanziamento con la Garanzia Futuro di SACE è destinato a specifiche tipologie di infrastrutture, prioritarie e sociali o appartenenti ai settori energia, idrico o digitale e alimenta ambiti economicamente rilevanti come filiere strategiche, attività di sviluppo dell’innovazione tecnologico-digitale, con un focus importante sull’imprenditoria femminile. Grazie alla messa a disposizione della liquidità e del supporto necessari per investire in modo strutturale nello sviluppo delle imprese, Banco Desio vuole sostenere il progresso con un’ottimizzazione dei processi che renda le aziende italiane sempre più competitive.

Banco Desio con la firma di questa convenzione di garanzia vuole essere sempre di più, il punto di riferimento delle aziende dei territori dove opera, diventando lo strumento che permette alle imprese la transizione nel futuro.