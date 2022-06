Berkshire Hathaway HomeServices approda a Roma

Berkshire Hathaway HomeServices, il network internazionale di lusso apre la seconda sede italiana dopo Milano

Berkshire Hathaway HomeServices è una rete internazionale di intermediazione immobiliare fondata nel 2013, che oggi rappresenta una delle reti immobiliari più̀ autorevoli, selettive e in rapida crescita a livello globale. Con oltre 50.000 agenti in circa 1.500 uffici, Berkshire Hathaway HomeServices si prefigge lo scopo di espandersi e unire in un marchio globale Europa, Asia e America. A guidare le persone di Berkshire Hathaway HomeServices nel lavoro di ogni giorno, i principi fondanti della rete globale: fiducia, integrità, stabilità e longevità, oltre che i più alti standard professionali. I circa 1.500 uffici dell'azienda sono collocati in 12 Paesi e 3 Continenti, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Europa, Medio Oriente, Bahamas e India, a rappresentarne l'internazionalità e la voglia di avere un'impronta a livello globale e una mission: aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi più velocemente di quanto farebbero in loro assenza.

È stato presentato ieri sera a Roma l'accordo commerciale che vede protagonisti Berkshire Hathaway HomeServices e Roma Immobiliare, player attivo sul mercato capitolino da oltre 15 anni, con un’offerta di immobili di pregio nel Centro Storico e nelle zone limitrofe. La conferenza stampa si è svolta sulla terrazza Zuma di Palazzo Fendi e ha visto la presenza dei vertici internazionali di Berkshire Hathaway HomeServices, dei rappresentanti italiani e dei principali investitori e imprenditori locali: questo a dimostrare il grande interesse degli investitori internazionali sull’Italia e in particolare su Roma.

A spiegare il fenomeno è stata proprio Christy Budnick, CEO Berkshire Hathaway HomeServices: "L’Italia e Roma non hanno bisogno di presentazioni nel mondo. Il Bel Paese raccoglie da sempre un incredibile e crescente interesse da parte degli investitori stranieri che cercano soluzioni prestigiose. Per questo siamo presenti sul territorio dal 2019. Ad oggi, l'entusiasmo dei nostri investitori globali per il mercato romano e per tutte le destinazioni 'flagship' del mondo è in costante crescita".

Il CEO di Roma Immobiliare, Francesco Minervini, ha commentato: “Milano ha avuto un boom durante e dopo EXPO, ora è arrivato il turno di Roma. Tutti gli indicatori confermano che in questo momento la Capitale è la scommessa più importante per i fondi di investimento e gli imprenditori nazionali ed internazionali. La crescente attenzione è confermata anche dal flusso di capitali da parte di catene globali di prodotti, servizi e ospitalità. La nostra grande esperienza per gli immobili delle zone centrali della città sarà fondamentale.”

L'intervista di affaritaliani.it a Christy Budnick, CEO global di Berkshire Hathaway HomeServices

Ai microfoni di affaritaliani.it, la CEO global di Berkshire Hathaway HomeServices Christy Budnick, ha commentato l'operato dell'azienda e le linee guida che la caratterizzano: "Berkshire Hathaway HomeServices è un network real estate globale, con oltre 1.500 uffici nel mondo. Abbiamo generato 1.3 miliardi di dollari di transazioni immobiliari lo scorso anno e siamo molto entusiasti di aver intrapreso questa incredibile partnership nella Capitale italiana con Roma Immobiliare. I nostri punti di forza sono l'integrità, longevità e solidità: è proprio su questi capisaldi che si muove Berkshire Hathaway HomeServices nel mondo".

Per quanto riguarda invece la maturazione dell'accordo commerciale con Roma Immobiliare, Budnick ha dichiarato: "Abbiamo scelto l'Italia perché è un Paese incredibile e in particolare abbiamo puntato su Roma perché non puoi considerarti davvero globale se non sei qui. Siamo molto felici di aver trovato la giusta partnership, è molto importante per noi trovare alleati che siano in linea con i nostri valori e con Roma Immobiliare ci siamo riusciti. In questo momento il mercato immobiliare è molto solido a livello globale, nonostante le problematiche economiche mondiali come la guerra in Ucraina, l'innalzamento dei tassi d'interesse e l'inflazione. Continuiamo ad avere scorte basse di proprietà immobiliari e ci aspettiamo che continui. Dal futuro ci aspettiamo di crescere, stiamo cercando di espanderci nell'area del Lago di Como e in tanti altri posti italiani con i nostri partner. Siamo dunque concentrati al 100% sul fattore crescita".