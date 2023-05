Beyond Reporting 2022: la nuova rendicontazione integrata di Enel

“Beyond Reporting 2022”: Enel lancia una nuova, rivoluzionaria rendicontazione digitale e integrata

Enel ha lanciato il nuovo sito web, “Beyond Reporting 2022” dedicato al reporting integrato, una piattaforma digitale che racconta l'approccio strategico e sostenibile del Gruppo attraverso le performance in ambito economico, finanziario, sociale, ambientale e di governance; le prospettive a medio e lungo termine; la strategia e l'impegno per una crescita sostenibile.

Questo nuovo, rivoluzionario strumento mette in risalto il modello di business integrato e sostenibile del Gruppo nonché il ruolo di leader nella creazione di un sistema energetico accessibile, sicuro e sostenibile, nella decarbonizzazione della generazione di energia, nello sviluppo delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo, nonché nel potenziamento delle reti di distribuzione come fattori abilitanti per la transizione energetica.

Il sito web Beyond Reporting 2022 offre una navigazione semplice, incentrata sul modello ENEL STAKECAP, sull'accelerazione dell'elettrificazione pulita e sulla Strategia 2023-2025. Aggiunge valore alla Relazione Annuale Integrata e al Bilancio di Sostenibilità di Enel, presentandone i contenuti in una prospettiva circolare ed evidenziando come le azioni del Gruppo siano in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

Enel riconferma il proprio ruolo di leader nella rendicontazione aziendale adottando i nuovi standard internazionali richiesti dal Global Reporting Initiative (GRI), le linee guida dell'International Business Council (IBC) del World Economic Forum (WEF), le informazioni richieste dal Regolamento europeo che disciplina l'informativa in materia di finanza sostenibile (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) e gli indicatori richiesti dal Comitato per le norme contabili sulla sostenibilità (SASB, in relazione al settore di riferimento primario di Enel, vale a dire il “Settore delle utenze elettriche e dei generatori di energia”). Inoltre, come richiesto dalla tassonomia dell'Unione europea, è stata resa disponibile una vasta gamma di informazioni applicate in tutta la catena del valore del Gruppo e in tutti i Paesi in cui opera.