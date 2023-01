BioNike, nasce la nuova linea antietà Cosmeceutical

BioNike presenta a Milano Cosmeceutical, l'innovativa linea antietà che rende la skincare un protocollo

Dalla ricerca BioNike, azienda di estrazione farmaceutica fondata a Milano negli anni '30 e leader della Dermocosmesi in Italia, è nata la nuova linea Cosmeceutical: tre protocolli di skincare correttivi ispirati a tecniche e procedure di Biorivitalizzazione dermo-estetica, sviluppati grazie alla collaborazione con dermatologhe di alto profilo internazionale. Il board, tutto al femminile, rappresenta la perfetta sintesi tra expertise sulla salute della pelle che invecchia e know-how delle più moderne tecniche di ringiovanimento non chirurgiche.

Ad aver collaborato con R&D BioNike sono infatti la professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttore UOC di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, e la dottoressa Marina Landau, Dermatologist Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Shamir Medical Center, di Israele.

Nei protocolli BioNike Cosmeceutical, la funzionalità è data dalla sinergia di tre fasi principali, stimolazione, esfoliazione e trattamento, completata dai prodotti delle fasi complementari e detergenza. Referenze diverse, per forma galenica e principi attivi, assicurano l'efficacia del protocollo, ampiamente dimostrata da misurazioni strumentali e valutazione clinico-dermatologica. Le formulazioni di ogni fase sono applicate sulla pelle secondo un programma per comporre tre protocolli anti-age: Biorivitalizzante Vitamina C, Biorivitalizzante Acido Ialuronico e Depigmentante.

La nuova linea è già disponibile in farmacia, parafarmacia e, presto, anche sul sito BioNike.

L'intervista di affaritaliani.it a Reginetta Trenti, Marketing Medical Manager BioNike e Federica Brunetti, Senior Brand Manager Skin&Personal Care BioNike

“La nuova linea BioNike Cosmeceutical nasce come una tappa evolutiva nell’ambito dell’anti-age”, ha dichiarato ad affaritaliani.it Reginetta Trenti, Marketing Medical Manager di BioNike. “È evolutiva non solo in relazione all’aspetto prettamente cosmetologico, ma perché ispirata alle moderne tecniche dermo-estetiche, combinate dal professionista medico per biorivitalizzare la pelle al fine di prevenire, contrastare e correggere i segni di invecchiamento, migliorando la qualità della pelle”.

Infatti, l’approccio dermo-estetico degli ultimi anni non si riduce alla mera cancellazione delle rughe, sicuramente l’esempio più lampante dei segni del tempo, ma piuttosto tratta l’invecchiamento cutaneo secondo un’ottica più globale: la pelle deve essere migliorata in termini di parametri di qualità come l’elasticità, la compattezza, l’idratazione e la luminosità, perché una buona qualità della pelle dimostra un’età inferiore a quella anagrafica.

Ci si discosta, così, dall’invasività dell’intervento chirurgico, prediligendo il metodo ambulatoriale basato su tecniche di ringiovanimento (che comprendono micro-iniezioni, filler, botox e peeling, oltre a tecniche che si avvalgono di fonti energetiche come il laser o la luce pulsata), combinate a seconda delle esigenze individuali per ottenere un effetto di biorivitalizzazione della pelle grazie al lavoro sui diversi strati. Si agisce, quindi, sull'organo pelle in modo medico (dermo-estetico, appunto).

“Abbiamo pensato, in quanto azienda che da sempre collabora con la dermatologia, di realizzare una linea di prevenzione e correzione dei segni del tempo, coadiuvante per la salute e la bellezza della pelle. Grazie a questo approccio cosmetologico innovativo, infatti, abbiamo compiuto un passo in avanti. Ciò che proponiamo non è più la routine tradizionale: BioNike Cosmeceutical combina formulazioni che hanno galeniche diverse e lavora su alte concentrazioni di principi attivi in alcuni formulati al fine di realizzare dei protocolli, dei veri e propri programmi di skincare”, ha proseguito Trenti.

Per la nuova linea, BioNike ha selezionato principi attivi e ha messo a punto formulazioni e protocolli per un’efficacia globale sull’intera struttura della pelle, per prevenire, contrastare, correggere i segni del tempo, in ambito domiciliare. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’eventuale trattamento dermo-estetico effettuato dal professionista in ambulatorio: “Questo è il concetto alla base del pensiero della linea”, ha affermato Trenti.

Per quanto riguarda il nome, Cosmeceutical, Reginetta Trenti ha spiegato: “Premesso che dal punto di vista normativo si tratta di prodotti cosmetici, abbiamo condiviso l’impronta del nuovo progetto cosmetologico utilizzando un neologismo coniato negli anni ‘80 da un dermatologo, il dottor Albert M. Kligman, che ha prospettato l’esistenza di prodotti formulati in modo da influenzare in maniera rilevante la struttura e le funzioni della pelle, pur rimanendo legalmente dei cosmetici. Da qui, l’idea di creare sotto il nostro marchio una linea distinta: BioNike Cosmeceutical”.

“Questo nuovo trattamento si rivolge a una consumatrice differente rispetto alla nostra abituale”, ha aggiunto Federica Brunetti, Senior Brand Manager Skin&Personal Care BioNike. Il target a cui Cosmeceutical si rivolge è sicuramente più evoluto ed esperto, e approccia a quello che è il mondo dermo-estetico. “Anche il concetto di bellezza si è evoluto, adesso il percorso da seguire è quello che porta alla skin quality, alla valorizzazione individuale”, ha proseguito Brunetti.

Sul piano estetico, il lavoro di Cosmeceutical si concentra infatti su quelli che possono essere, sia in senso preventivo che correttivo, i segni che disturbano la qualità della pelle da parte della donna che ne fa uso. L’etica segue quindi il concetto di valorizzazione individuale, e si discosta da un approccio drastico o che tenda ad appiattirsi su un canone predefinito.

“Quello che vogliamo comunicare con questa linea è il concetto di protocollo: ovvero la sinergia di prodotti che sono differenti per forma galenica e per attivi ma che concorrono al comune risultato di funzionalità e di efficacia”, ha sottolineato Federica Brunetti. Cosmeceutical offre, infatti, tre differenti protocolli che rispondono a tre differenti esigenze: il protocollo Biorivitalizzante acido ialuronico per pelle poco compatta, con rugosità superficiale e profonda e perdita di volume; il protocollo Biorivitalizzante vitamina C per una pelle matura, asfittica, fotodanneggiata e segnata; il protocollo Depigmentante, in caso di ipercromie localizzate e diffuse.

Il messaggio della nuova linea BioNike si riflette anche sul packaging: estremamente minimal, punta a trasmettere massima scientificità e rigore. “I packaging sono semplici, puliti e lineari. Allo stesso tempo, però, eleganti e tecnici, perché pensiamo che anche la gratificazione in questi termini sia un elemento fondamentale per il successo della linea”, aggiunge Brunetti.

Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo BioNike ha un ruolo operativo, prerogativa di pochissime aziende dermocosmetiche in Italia. “La Ricerca e Sviluppo interna, supportato dal Marketing Scientifico, ha lavorato in stretta collaborazione con un board dermatologico di alto profilo internazionale: la dottoressa Marina Landau e la professoressa Gabriella Fabbrocini”, ha spiegato ancora Reginetta Trenti.

Con la professoressa Fabbrocini, esperta di calibro internazionale dell’organo pelle e di come essa cambia durante il processo di invecchiamento, e la dottoressa Landau, Key Opinion Leader di tecniche di ringiovanimento non chirurgiche, il board ha approfondito gli elementi del principio ispiratore della Biorivitalizzazione. “Insieme abbiamo operato delle scelte in relazione ai principi attivi, alla tipologia di galenica più adatta e alla combinazione dei prodotti per la realizzazione dei protocolli”. Il supporto, specifica Trenti, proseguirà poi nel tempo.

“Cosmeceutical BioNike si propone di affiancare il trattamento dermo-estetico senza sostituirsi ad esso, allo scopo di ottimizzarne i risultati e coadiuvarne i benefici estetici, perché l’invecchiamento della pelle non è più un processo da combattere, ma da supportare ogni giorno”, ha concluso Trenti.