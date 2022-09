Birra Peroni vince un bronzo agli Effie Awards 2022 per la campagna integrata “Se ci unisce è Peroni”

Birra Peroni è stata premiata ieri sera con un bronzo agli Effie Awards 2022 per la campagna “Se ci unisce è Peroni” nella categoria Bevande alcoliche e non alcoliche. Il prestigioso riconoscimento, consegnato a Villa Necchi Campiglio a Milano, premia le migliori campagne di marketing dell’ultimo anno, e questo successo ottenuto si aggiunge agli ottimi risultati registrati con il rilancio del brand Peroni in occasione del suo 175° anniversario.

Nel 2021, infatti, il brand ha rivoluzionato la sua identità visiva e il relativo posizionamento con una nuova immagine e una nuova campagna di comunicazione integrata firmata da Saatchi & Saatchi, agenzia creativa di Publicis Groupe, declinata con uno spot televisivo e asset digitali per i canali social raccontando il suo ruolo di connettore sociale nella storia dell’Italia.

Peroni e i suoi valori sono stati dunque portati in vita nel messaggio “Se Ci Unisce è Peroni” che chiarisce il ruolo del brand: la birra che unisce al di là di ogni differenza, alla base dell’idea creativa. Con l’utilizzo della tecnologia blockchain, per tracciare il malto 100% italiano della sua filiera, in occasione di questo rilancio Peroni ha inoltre proposto un nuovo dialogo al consumatore, parlando di qualità, sostenibilità e innovazione attraverso il QR code sui collarini delle bottiglie.

“Siamo molto felici di ricevere questo premio perché abbiamo creduto molto nella campagna che ci ha emozionato fin dalle prime battute”, ha affermato Marina Manfredi, Peroni Family Brand Director. “Abbiamo voluto celebrare i nostri 175 anni di storia sottolineando i valori che ci contraddistinguono da sempre e raccontandolo nella campagna Se Ci Unisce è Peroni. Lo abbiamo fatto con i nostri partner - Saatchi & Saatchi, Alphaomega, Wavemaker - che ci hanno supportato in questo meraviglioso viaggio e non potremmo essere più orgogliosi dei nostri risultati”.