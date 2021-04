Blue Emme Yachts, i fratelli Mercuri lanciano la nuova ammiraglia del cantiere

L’eccellenza della nautica italiana continua a mietere successi. Anche in tempi di pandemia, che sta penalizzando pesantemente l’economia italiana. In questo scenario sconfortante c’è però chi sale sul gradino più alto della nautica mondiale. E’ “Evo V8”, la nuova barca della “Evo Yachts”, brand del cantiere “Blu Emme Yachts”, l’azienda casertana dei fratelli Giuseppe, Alfredo e Rosario Mercuri che ha chiuso il fatturato fiscale 2020 con un incremento del 300%, replicando il ragguardevole risultato dell’anno prima. Il progetto curato dall’esperto Valerio Rivellini è destinato a diventare un cult per il suo design innovativo e per gli straordinari contenuti tecnologici. Il punto di forza che farà impazzire gli appassionati della nautica è sicuramente l’incontro tra il mondo della vela e quello del motoryacht.

“Evo V8” è un’esclusiva ammiraglia della nuova linea “V” lunga 24 metri. Il concept è minimalista e raffinato. Offre un modus vivendi a bordo inedito e alternativo e il suo stile è unico e interpreta una “new life” in mare. Una volta saliti a bordo è impossibile non emozionarsi e le sorprese sono la consecutio di un lavoro studiato nei minimi particolari. I segreti di “Evo V8” saranno svelati al Cannes Yachting Festival 2021. Ma dal rendering si evidenziano le prime anticipazioni.

Per “Blu Emme Yachts”, il cantiere che rappresenta “Evo Yachts”, è un momento di svolta importante. Quando si va in barca bisogna rilassarsi anche quando si viaggia ad alta velocità. “Chi va in motoscafo -spiega il designer Valerio Rivellini- inizia la sua vacanza una volta giunto a destinazione, in rada o in porto. Chi, invece, va in barca a vela è già in vacanza non appena mette piede a bordo. Il nostro “Evo V8” unisce la velocità del motore con il comfort e il relax della navigazione a vela”.

La forza del binomio arriva dalla presenza a bordo di quattro postazioni di guida. La principale è sul “Main Deck”, la seconda sul “Roof Top”, attrezzato con una console di guida a scomparsa. Due sono i timoni a ruota sul lato destro e sinistro della barca che consentono di navigare a velocità di crociera sfruttando la praticità di manovra. Tra i due timoni lo spazio è libero, le sedute laterali e i divanetti invitano a momenti di condivisione tra chi è al comando e gli ospiti. Cosa che difficilmente accadere sugli yacht solo a motore.

La beach area, a piacere dell’armatore, può essere collegata con la propria cabina. L’ambiente è aperto verso il mare con vista panoramica a 180° grazie a murate laterali apribili che eliminano ogni problema visivo. Tre gradini verso prua collegano poi la beach area ad una zona lounge ribassata che precede la cabina dell’armatore, mentre due diverse scale permettono di gestire due flussi separati per equipaggio e per gli ospiti. La prima unità prevede tre cabine per sette persone e una cabina per due membri dell’equipaggio. Il Lower Deck accoglie la cabina armatoriale, due cabine ospiti, la galley e la cabina per l’equipaggio, sul Main Deck un’area dining circondato da ampie vetrate si abbassano quasi completamente per evidenziare il contatto con l’esterno e per limitare l’utilizzo dell’aria condizionata.

La consegna è prevista nei prossimi mesi. L'acquirente è un cliente fidelizzato del marchio Evo Yachts.