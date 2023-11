Bonduelle, raccolti 150 kg di cibo da destinare alle famiglie in difficoltà

Bonduelle rinnova la raccolta cibo in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione: 150 kg di cibo donati al Banco di Solidarietà di Bergamo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione indetta dalla FAO che si è svolta lo scorso 16 ottobre, Bonduelle ha rinnovato l’appuntamento la settimana della raccolta all’interno dell’azienda, chiedendo ai propri collaboratori di donare cibo destinato ad aiutare persone e famiglie in difficoltà. Dal 16 al 20 ottobre nelle sedi Bonduelle di San Paolo d’Argon (Bergamo) e Battipaglia (Salerno) si è tenuta l’iniziativa, promossa dalla Fondazione Louis Bonduelle, che ha portato alla raccolta di 100kg di cibo tra riso, pasta, sughi e pelati, verdure e prodotti in scatola, olio e biscotti, offerti dagli oltre 400 dipendenti dell’azienda che hanno voluto contribuire in modo effettivo alla riduzione della povertà alimentare.

Per dare più valore a questa iniziativa, Bonduelle ha deciso di aggiungere un collo di prodotti ambient per ogni 10kg raccolti, raggiungendo così il risultato di 150kg di cibo che sono stati donati a Banco di Solidarietà di Bergamo, struttura caritativa convenzionata con Banco Alimentare Lombardia e attiva sul territorio bergamasco. “Siamo lieti di aver riproposto anche quest’anno la settimana della raccolta alimentare in azienda a sostegno del Banco Alimentare, appuntamento che nel tempo per Bonduelle è diventato abituale”, afferma Stefano Zani, HR Director di Bonduelle Italia. “Partendo da un gesto semplice possiamo provare a fare la differenza, è questo il principio alla base del progetto”.