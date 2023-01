Bosch Rexroth Italia è tra le aziende Top Employer 2023

Bosch Rexroth Italia certificata Top Employers per il rispetto degli standard richiesti dalla HR Best Practices Survey

Bosch Rexroth è tra le aziende certificate Top Employers 2023. La Certificazione, simbolo dell'impegno di Bosch Rexroth, viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. È il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

Ugo Caratti, Managing Director e CFO Sales Europe South Bosch Rexroth, ha dichiarato: "Le persone devono essere al centro del processo d'innovazione e devono fare la differenza. Le persone devono essere i soggetti attivi di tale processo: per farlo, è però necessario alimentare una fiamma, offrire stimoli, dare un senso al loro ruolo all'interno della nostra organizzazione e diventare bravi a dare risposta a domande sempre più individuali".

Come è noto, il mercato del lavoro è in profonda trasformazione e, soprattutto in alcune figure professionali, c'è un forte mismatch tra domanda e offerta. Le competenze digitali sono sempre più richieste; università e ITS non sono ancora allineati rispetto alle esigenze che arrivano dal mercato. C'è un importante problema di ricerca delle competenze e di come queste possano restare e crescere all'interno dell'azienda, sapendo che stipendio e brand non sono sufficienti ma servono anche flessibilità oraria e conciliazione dei tempi, crescita professionale, risposta al desiderio di imparare delle persone.

È in tale contesto che negli ultimi anni Bosch Rexroth ha intrapreso un importante processo di trasformazione aziendale che ha messo al centro le persone, con l'obiettivo di arricchire le competenze e il know-how aziendale per creare un ambiente di lavoro sempre più moderno e stimolante. Per dar seguito a tale strategia Bosch Rexroth, attraverso il progetto "Digital Organization Accelerator", ha digitalizzato le proprie attività e sviluppato una cultura basata sulla trasparenza e condivisione dei dati, anche in ambito HR.

Anna Saccon, HR Director di Bosch Rexroth, ha commentato: “La crescente capacità di elaborare macro e micro dati in modo diversificato e complesso aiuta a prendere decisioni facendo affidamento su basi molto solide. Questo aiuta a creare un ambiente aziendale inclusivo, dove le reali esigenze di ogni persona vengono rimesse al centro".

Il primo passo ha riguardato la raccolta e l'analisi di tutti i dati ed informazioni che raccontano e definiscono l'esperienza in azienda dei collaboratori, dall'assunzione all'uscita. Un secondo step ha interessato la revisione dei processi HR. Nello specifico, molti di tali processi sono stati ridefiniti sulla base di un approccio bottom-up, che ha letteralmente ribaltato l'approccio prima esistente. In tal senso, un caso eclatante è stato quello relativo al processo di Training&Development. In passato l'approccio era tradizionale, di tipo top-down, per cui le proposte formative venivano formulate dal management. Oggi il processo è completamente ribaltato e sono direttamente i collaboratori a scegliere i propri corsi di formazione e i percorsi di upskilling e reskilling più adeguati.

Le persone sono davvero al centro, protagoniste del proprio presente e, soprattutto, del proprio futuro. La sfida, seppur in un percorso in progress, è stata vinta. Il nuovo approccio digitale e data-driven ha infatti reso le persone più responsabili, protagoniste del proprio percorso professionale al 100%. La trasparenza dei dati aiuta a rendere l'individuazione dei talenti più immediata ed oggettiva, così come il coinvolgimento dei collaboratori nelle diverse fasi ha aumentato motivazione e senso di appartenenza, riuscendo a dare un forte slancio all'introduzione di nuove competenze digitali.