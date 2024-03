BPER Banca al fianco di Stevanato Group per finanziare i progetti di sviluppo

BPER Banca: al via la partnership con Stevanato Group per finanziare i progetti di sviluppo 2024 e sostenere il circolante

BPER Banca, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking (CIB) guidata da Marco Mandelli, è al fianco di Stevanato Group per finanziare i progetti di sviluppo 2024 e sostenere il circolante, accordando le linee di credito per complessivi 60 milioni di euro. Stevanato Group, società fondata nel 1949 con sede a Piombino Dese (PD), è fornitore globale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica destinate all’industria farmaceutica, biotecnologica e life science. Quotata alla Borsa di New York dal 2021, oggi realizza un fatturato a livello consolidato di circa 1 bn di euro.

Andrea Del Moretto, responsabile del Servizio Large Corporate di BPER Banca, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con Stevanato Group, un’eccellenza italiana che si pone tra i leader mondiali nel settore Pharma ed Healthcare. Per BPER è una ulteriore e concreta dimostrazione del percorso di sviluppo che stiamo portando avanti insieme alle migliori aziende del nostro Paese”.