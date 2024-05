BPER Banca: approvati i risultati del primo trimestre, utile netto a €457 mln

BPER Banca, risultati relativi al primo trimestre 2024: utile netto consolidato a 457,3 milioni e ricavi 'core' pari a 111,8 milioni di euro

BPER Banca ha reso noti i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno in corso, evidenziando un notevole successo nel consolidamento dei suoi numeri chiave. L'utile netto consolidato, che rappresenta un indicatore fondamentale della performance finanziaria complessiva della banca, è stato di €457,3 milioni. Questo risultato positivo è stato raggiunto nonostante la gestione di costi sistemici pari a €111,8 milioni nel periodo considerato.

Un aspetto rilevante dei risultati trimestrali è rappresentato dai ricavi "core", che hanno raggiunto €1.354,0 milioni, segnando un aumento significativo del 9,9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In particolare, il margine di interesse, che indica la differenza tra gli interessi guadagnati sui prestiti e gli interessi pagati sui depositi, è stato di €843,6 milioni, registrando un incremento del 16,2% rispetto al primo trimestre del 2023. Le commissioni nette hanno invece raggiunto €510,4 milioni, mostrando un modesto aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La solidità operativa della banca è stata confermata anche dal rapporto costi/redditi, che si è attestato al 51,7%, indicando una buona gestione dei costi aziendali rispetto ai ricavi generati. Un altro elemento cruciale nella valutazione della salute finanziaria di una banca è la qualità del suo credito. In questo senso, i dati riportati indicano che BPER Banca ha mantenuto livelli eccellenti, con un NPE (Non-Performing Exposure) ratio lordo del 2,6% e un NPE ratio netto dell'1,2%. Questi numeri la posizionano come uno dei migliori operatori nel panorama bancario italiano in termini di gestione del rischio creditizio.

BPER Banca ha inoltre rafforzato ulteriormente la sua solidità patrimoniale, con un CET1 (Common Equity Tier 1) ratio del 14,9%. Questo indice è una misura chiave della capacità di una banca di sopportare perdite senza compromettere la sua stabilità finanziaria. Parallelamente, la posizione di liquidità della banca è rimasta robusta, con un LCR (Liquidity Coverage Ratio) al 162% e un NSFR (Net Stable Funding Ratio) al 133%.

Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER Banca, ha commentato: “L’attività del primo trimestre dell’anno ha rafforzato il trend positivo dei trimestri precedenti, permettendo al Gruppo di conseguire € 457,3 milioni di utile netto. Gli indicatori di rischio di credito si confermano su livelli molto contenuti e i livelli della posizione patrimoniale permangono solidi grazie in particolare all’importante generazione organica di capitale. I risultati sono in linea con il posizionamento di BPER nello scenario economico italiano: una grande banca capace di generare costante valore a beneficio di tutti gli stakeholders. L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da una perdurante incertezza, ci pone certamente davanti a nuove sfide che sono certo sapremo gestire. Personalmente non posso che esprimere il piacere di essere alla guida di questo Gruppo; insieme al team manageriale e a tutti i colleghi lavorerò affinché nei prossimi anni BPER persegua obiettivi di crescita sempre più significativi”.

BPER Banca ha comunicato inoltre i dati relativi al suo stato patrimoniale e alla struttura aziendale al 31 marzo 2024. La Banca, presente in venti regioni italiane con una rete di 1.635 sportelli bancari, conta su un totale di 19.850 dipendenti. Con riferimento alle previsioni economiche, sia a livello europeo che italiano, si conferma una crescita contenuta nel primo trimestre del 2024, con prospettive di miglioramento nei trimestri successivi. La Banca si prepara ad affrontare le sfide di un contesto economico ancora incerto, mantenendo solidi livelli di copertura e una redditività stabile.