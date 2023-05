BPER Banca e FEduF insieme per le giovani generazioni: educazione finanziaria e scelte (in)sostenibili

BPER Banca e FEduF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio) hanno invitato questa mattina presso il BPER Banca Forum Monzani a Modena gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia al Live Talk “Le scelte (in)sostenibili”, un incontro sulle nuove abitudini di consumo e di uso del denaro, in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole, ispirata ai valori di sviluppo sostenibile e globale fissati dall’Agenda ONU 2030. L’evento, a cui hanno preso parte circa 300 giovani, condotto dai divulgatori scientifici di Taxi1729, si è svolto nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e ha proposto ai giovani una riflessione sul bene comune e un confronto intelligente e divertente sul concetto di sostenibilità e sul conflitto tra “Io” e “Noi”.

“L’educazione finanziaria è uno dei grandi temi con cui tutti i paesi si confrontano, perché l’alfabetizzazione economica è una delle principali leve per una crescita sociale organica, che può avvenire compiutamente solo se attuata in modo sostenibile”, commenta Giovanna Zacchi, responsabile ESG Strategy di BPER Banca. “Oggi ci troviamo di fronte a una sfida complessa, che può però trasformarsi in un’opportunità stimolante che BPER vuole cogliere, ossia immaginare e costruire un mondo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”.

Il Live Talk di questa mattina ha coinvolto gli studenti e le studentesse attraverso divertenti quiz e contest online, con l’obiettivo di stimolare un confronto sull’eterno conflitto tra l’interesse individuale e quello sociale: paura di perdere, paura del giudizio e stanchezza nella decisione sono solo alcuni dei fattori che influenzano le nostre scelte personali ed economiche. Nel corso dell’evento è stato inoltre trattato il tema della sfida della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, cercando di capire cosa passa nella mente delle persone quando si parla di cambiamenti climatici, analizzando le ragioni che rendono così difficile intervenire. Si è infine scoperto che affrontare la sfida della sostenibilità significa in primo luogo intraprendere una battaglia contro se stessi e provare a fare la cosa giusta anche quando questa risulta difficile.

“La relazione tra educazione finanziaria e sostenibilità economico–ambientale è molto stretta e si collega ai nostri stili di vita e comportamenti di consumo" spiega Giovanna Boggio Robutti Direttore Generale FEduF. "Grazie all’impegno di realtà come BPER Banca possiamo aiutare i ragazzi a sviluppare consapevolezza sull’uso del denaro, sulle scelte di spesa, sulla propria impronta ecologica e far crescere in questo modo le loro competenze di cittadinanza economica, trasmettendo loro i valori fondamentali necessari per indurre comportamenti corretti e responsabili”.