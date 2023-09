BPER Banca: Gian Luca Santi nominato nuovo Chief Financial Officer

BPER Banca, nuova nomina: Gian Luca Santi è il nuovo Chief Financial Officer

BPER Banca informa che, nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Vicedirettore Generale Gian Luca Santi, quale Chief Financial Officer. Gian Luca Santi, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera professionale presso la Direzione Centrale della Banca Commerciale Italiana (ora Intesa Sanpaolo). Dopo aver maturato esperienze manageriali, prima in Gruppo Ferruzzi Finanziaria/Montedison, poi in Rolo Banca e Banca Popolare di Novara, dal 2003 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Vicedirettore Generale in Banca Antonveneta ed è stato membro del Top Executive Group di ABN AMRO.

Il suo percorso professionale è proseguito in Monte Paschi di Siena e successivamente in Unipol Gruppo quale General Manager con responsabilità per le aree di Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione, M&A, Investor Relations e Comunicazione. Dall’ottobre 2022 è Vicedirettore Generale di BPER Banca. Attualmente ricopre altresì le cariche di Consigliere di Arca Holding, di Bancomat e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).