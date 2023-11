BPER Banca, nel terzo trimestre 2023 utile netto pari a € 1,09 miliardi

BPER Banca, risultati terzo trimestre: utile netto a € 1,09 miliardi e proventi operativi netti pari a € 4,02 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca, presieduto da Flavia Mazzarella, ha esaminato e approvato in data odierna i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 settembre 2023. L’Amministratore Delegato Piero Luigi Montani, ha commentato: “I risultati registrati nei primi nove mesi dell’anno sono motivo di particolare soddisfazione e confermano la persistente capacità della Banca di generare ricavi e di assicurare un efficace controllo dei costi di gestione. Al 30 settembre, l’utile netto di periodo si attesta a € 1.087,1 milioni. La performance della Banca rimane solida anche nel terzo trimestre 2023, confermando i risultati conseguiti nella prima parte dell’anno".

"Nel corso del periodo, la strategia commerciale ed organizzativa messa in campo ha consentito di ottenere una positiva dinamica dei risultati operativi: i proventi operativi netti pari a € 4.026,0 milioni hanno fatto rilevare un’ottima performance con una crescita del 43,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022, in particolare grazie al risultato del margine di interesse e a una solida performance commissionale. La qualità del credito presenta tassi di default ancora molto contenuti, bassa incidenza dei crediti problematici con un NPE ratio che si è attestato al 2,8% lordo (1,2% netto) e un grado di copertura dei crediti deteriorati pari al 57,3%", ha continuato Montani.

Si confermano molto solidi i livelli di patrimonializzazione. Secondo l'AD Montani: "i profili di capitale e liquidità della Banca rimangono infatti elevati grazie ad una generazione organica di capitale che permette al CET1 ratio proforma di raggiungere il 14,9%; anche la posizione di liquidità presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste. I risultati sino ad oggi registrati sono in linea con il nostro posizionamento di grande banca italiana, in ascolto costante dei bisogni dei nostri clienti e dei territori, rivolta ad offrire una risposta sempre più sostenibile ed evoluta. Una banca fatta di persone che condividono la stessa missione: affiancare e connettere persone, imprese e comunità per aiutarle a sviluppare le loro idee, proteggerle e dare forma a un futuro migliore".

Contemporaneamente, BPER Banca continua a dimostrare il proprio impegno nell’avanzamento dell’integrazione delle tematiche ESG. "Nel mese di agosto", ha raccontato Piero Luigi Montani, "sono stati pubblicati i primi obiettivi di riduzione delle emissioni finanziate. Consapevoli che la decarbonizzazione permane una sfida globale, continuiamo a promuovere, assieme ai nostri clienti, una transizione ecologica giusta per contribuire alla creazione di una società più sostenibile, equa ed inclusiva che sia al contempo volano di competitività".

"Mi preme infine ricordare che la Banca ha dimostrato massima attenzione e vicinanza ai territori colpiti da fenomeni calamitosi, quale l’alluvione che ha colpito la Toscana nelle scorse giornate. Abbiamo offerto un concreto contributo a famiglie e imprese che hanno subito danni e ci auguriamo che tutti possano tornare il più rapidamente possibile a una situazione di normalità. Consapevoli delle incertezze sugli sviluppi macroeconomici, i trend operativi sin qui osservati ci rendono fiduciosi, anche per l’ultima parte del 2023, nel riuscire a consolidare i livelli di redditività finora ottenuti”, ha concluso l'AD di BPER Banca.

La Banca ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto pari a 1,09 miliardi di euro. In forte miglioramento anche il risultato della gestione operativa, che è passato da 1,01 miliardi a 2,03 miliardi di euro (+100,7%). Il cost income ratio risulta pari al 49,6%, in miglioramento rispetto al 64,1% del 30 settembre 2022 e al 65,5% dell’intero esercizio 2022.