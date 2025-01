BPER e CDP, per le PMI dell'Emilia Romagna pronti 100 milioni da destinare a investimenti sostenibili

BPER e CDP, nuovi investimenti sostenibili per le PMI dell’Emilia-Romagna grazie ai Basket Bond e alla garanzia della Regione: stanziati 100 milioni di euro

Facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna a fonti di finanziamento alternative ai tradizionali canali di credito e promuovere uno sviluppo sostenibile: questi gli obiettivi del nuovo programma di Basket Bond Emilia-Romagna, promosso da BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, del valore complessivo di 100 milioni di euro, si concluderà ad aprile 2026.

La prima emissione, del valore di 8,3 milioni di euro, coinvolge due aziende del territorio, Tecnomeccanica ed Eco Demolizioni Società Benefit, selezionate grazie al supporto di Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Romagna. Attraverso l’operazione, queste imprese potranno attuare i loro progetti di sviluppo sostenibile. Lo strumento si distingue per durate più lunghe rispetto ai finanziamenti tradizionali (fino a 8 anni, inclusi 24 mesi di preammortamento), regole meno stringenti sulle coperture e tassi d’interesse ridotti, grazie alla garanzia fornita dalla Regione Emilia-Romagna.

Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, ha spiegato: “Il programma di Basket Bond beneficia della garanzia pubblica fornita dal Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna, finanziato con risorse pubbliche europee - Pr Fesr 2021-2027 - e in grado di coprire fino al 100% delle perdite entro il limite massimo della garanzia concessa. Le imprese potranno dunque accedere a finanziamenti a condizioni economiche concorrenziali, per supportare progetti di crescita legati alla riqualificazione energetica e all’economia circolare”.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER, ha aggiunto: “Questa operazione si inserisce nell’ampio ventaglio di soluzioni finanziarie che BPER offre alle imprese italiane anche mediante prodotti innovativi che permettono alle aziende di accedere al mercato dei capitali con modalità semplificate. Questa emissione, strutturata insieme a CDP, consente di offrire liquidità a condizioni competitive e con una durata media superiore a quanto normalmente in uso sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine di natura chirografaria”.

Anche Andrea Nuzzi, responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Insieme alla Regione e a Bper Banca, abbiamo lanciato un’importante iniziativa a favore delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna che intendono intraprendere un percorso di crescita affidandosi agli strumenti della finanza alternativa. Un’occasione per accedere a nuove risorse a condizioni maggiormente favorevoli e con durate tipicamente più lunghe rispetto alle tradizionali forme di credito. Attraverso questa operazione, CDP conferma la vicinanza al territorio e la propria posizione di leadership nel mercato dei Basket Bond”.

BPER Banca e CDP investiranno in minibond emessi dalle PMI per finanziare progetti di sviluppo sostenibile. Una società veicolo, Special Purpose Vehicle (SPV), emetterà titoli che saranno acquisiti in quote paritetiche da BPER e CDP, offrendo così una nuova strada per sostenere la crescita delle imprese e rafforzare l’economia regionale.