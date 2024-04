Brugola OEB torna 100% italiana: la famiglia Brugola riacquista le quote

La storica azienda Brugola OEB, riconosciuta leader globale nella produzione di viti per l'automotive, ha annunciato una significativa svolta:

dopo 34 anni, il controllo totale dell'azienda è tornato nelle mani della famiglia Brugola. Questo importante riacquisto delle quote di minoranza segna il completamento di una transizione aziendale iniziata lo scorso anno, ma pianificata da decenni.

L'operazione di riacquisto ha interessato l'80% delle quote della holding A.B.F. s.r.l., precedentemente in mano a A. Agrati S.p.A. e Fontana Finanziaria S.p.A., che indirettamente detenevano il 30% del gruppo. Questo passaggio rappresenta non solo un ritorno alle origini ma anche una strategia di crescita e sviluppo mirata.

Sotto la guida di Alessandro Galbarini, CFO di Brugola OEB, l'azienda prevede una notevole espansione della sua capacità produttiva e un aumento della redditività. "Il riacquisto ci permette di aumentare la produzione del 15% nel 2024 e di un ulteriore 10% nel 2025, con una previsione di crescita della marginalità dal 9% degli ultimi tre anni al 13%," spiega Galbarini. Queste previsioni riflettono un'ottimistica prospettiva per il futuro di Brugola OEB.

Jody Brugola, Presidente di Brugola OEB, ha espresso grande orgoglio e emozione per questa mossa strategica. "È un omaggio ai sacrifici e alla visione di mio padre e mio nonno, fondatori e pilastri di questa azienda. Con questa operazione, consolidiamo il nostro impegno verso l'innovazione e la qualità, proseguiamo nel nostro piano di espansione per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato."

La famiglia Brugola ha voluto ringraziare A. Agrati S.p.A. e Fontana Finanziaria S.p.A. per il supporto leale fornito negli anni, che ha permesso all'azienda di crescere e prosperare. Allo stesso tempo, hanno espresso gratitudine verso tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo risultato.

Questo riacquisto non solo rafforza la posizione di Brugola OEB nel mercato globale ma apre anche nuove opportunità di crescita e sviluppo. Con un futuro proiettato verso l'innovazione e la sostenibilità, Brugola OEB si prepara a continuare la sua tradizione di eccellenza nel settore automobilistico, mantenendo salde le radici italiane che ne hanno decretato il successo internazionale.