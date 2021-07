Buddybank (UniCredit) e Zurich Connect per ampliare le soluzioni assicurative

Buddybank, la banca digitale di UniCredit amplia l’offerta dei servizi affiancandosi all’assicurazione online del Gruppo Zurich, Zurich Connect

buddybank, la banca solo per smartphone di UniCredit, si affianca a Zurich Connect, l'assicurazione online del Gruppo Zurich, per ampliare la gamma dei prodotti disponibili in app e offrire ai propri clienti polizze auto e moto sottoscrivibili da smartphone in totale autonomia.

Sfruttando appieno le potenzialità delle nuove tecnologie, buddybank e Zurich Connect hanno realizzato un progetto di “open banking”, rivolto a un target giovane e digitalmente avanzato come quello dei clienti buddybank. L’esperienza dell’utente in app è semplice e veloce. Il cliente può accedere all'ambiente Zurich Connect, scegliere le coperture di cui ha bisogno, personalizzare l'offerta, consultare il preventivo completo e concludere l’acquisto della sua polizza.

I clienti che utilizzano le carte buddybank per pagare il premio assicurativo potranno accedere a promozioni dedicate e vantaggiose che si sommano alle condizioni dell’offerta Zurich Connect che premia la mobilità sostenibile e responsabile.

“buddybank si pone l’obiettivo di essere al fianco dei clienti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in quest’ottica in molti ci hanno chiesto una soluzione assicurativa per la mobilità. Questa partnership la soddisfa appieno, sempre in linea con la strategia di buddybank: semplice, personalizzabile e digitale”, commenta Claudia Vassena, Head of buddybank.

"Zurich Connect ha l'occasione di ampliare il proprio accesso alle nuove generazioni, mettendo a disposizione un'offerta pensata per le specifiche esigenze del cliente più giovane che opera sui canali digitali. E non manca l'attenzione alla sostenibilità: continua il nostro impegno a favore dell'ambiente con la promozione di tariffe agevolate per la mobilità elettrica, perché ogni passo conta per andare nella giusta direzione", ha commentato Giuseppe D'Elia, Head of Customer Office and Direct Channels di Zurich in Italia.