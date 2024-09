Build Your Future, Intesa Sanpaolo: incontrati a Venezia 250 studenti

Intesa Sanpaolo, a Venezia 250 studenti per la seconda tappa di “Look4ward - Build Your Future”

Nella cornice del Festival del Cinema di Venezia, prende il via la seconda tappa di “Look4ward - Build Your Future”, il programma di incontri ideato da Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con scuole e università, che punta a coinvolgere 10.000 studenti di tutta Italia per ispirarli sui grandi processi trasformativi della società come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy, le life science e altri.

L’obiettivo del progetto è approfondire la conoscenza di alcune competenze chiave per la crescita formativa e personale, tra cui le competenze trasversali, e promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione.

Il secondo appuntamento organizzato con l’Università Ca’ Foscari Venezia e Coming Soon si svolge il 3 e 4 settembre presso Villa Nidiolo, base delle attività di service dell'editore di comingsoon.it al Lido, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024: di fronte a più di 250 studenti, si alternano esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startupper con i quali verrà approfondito anche il ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza nella loro esperienza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso. Durante l’incontro gli studenti vengono continuamente coinvolti attraverso momenti interattivi e invitati a raccontare la loro partecipazione alle challenge lanciate nelle settimane precedenti sull’impatto che i trend trasformativi hanno sulla società.

In apertura dell’incontro intervengono anche Cristiano Corazzari, Assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca, Regione del Veneto, Laura Cortellazzo, Assistant Professor Università Ca’ Foscari Venezia, Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo e Jacques Moscianese, Responsabile Direzione Institutional Affairs Intesa Sanpaolo per parlare dell’importanza delle sinergie tra amministrazione pubblica, università e tessuto imprenditoriale a favore dei giovani. Le prossime tappe di “Look4ward - Build Your Future” sono a Roma a settembre, Genova e Bergamo in ottobre.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Si tratta di un programma di eventi di education per ispirare i giovani attraverso l’approfondimento dei trend trasformativi della società e una maggiore consapevolezza sulla propria crescita formativa e professionale. Intendiamo trasmettere alle nuove generazioni la voglia di costruire il loro futuro con un approccio proattivo fornendo strumenti e stimoli sulle competenze chiave per il futuro”.

Da anni Intesa Sanpaolo collabora a vari livelli con università e scuole di diverso grado proponendo iniziative di internazionalizzazione, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa e di sostegno del talento e del merito attraverso progetti per la prevenzione dei disagi nelle giovani generazioni e lo sviluppo di competenze trasversali.

Il progetto rientra nell’impegno più ampio di Intesa Sanpaolo che da sempre ha una grande attenzione alla formazione dei giovani, allo sviluppo di competenze trasversali, al sostegno all’internazionalizzazione delle scuole, tutti strumenti per consentire ai ragazzi di adattarsi a un panorama lavorativo in continua trasformazione. Nel 2023 Intesa Sanpaolo ha coinvolto oltre 2000 scuole e università, ne sono previste 4.000 nell'orizzonte di Piano d'Impresa 2022-2025.

Per comprendere e anticipare i cambiamenti, tramite la struttura Education Ecosystem and Global Value Programs guidata da Elisa Zambito Marsala, Intesa Sanpaolo ha promosso un Osservatorio permanente, Look4ward, che ha l’obiettivo di individuare i fabbisogni di nuove competenze e da cui emerge che le professioni del futuro saranno sempre più caratterizzate dalla fusione tra conoscenze tecniche verticali, competenze trasversali e capacità relazionali.

“Un plauso per questa iniziativa dedicata ai giovani, i protagonisti del futuro di tutti noi. Grazie a questo programma di incontri gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con le sfide che dovranno cavalcare una volta che si affacceranno nel mondo del lavoro, come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy. Non posso che esprimere il mio plauso agli organizzatori per l’attenzione che dimostrano verso i giovani collaborando con la scuola nel gettare le basi di quella che sarà la società di domani”, ha commentato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.