Buon compleanno Idea! 40 anni di passione per l’arredo e il Design

Idea compie 40 anni: Enrico e Davide Cortese raccontano il futuro dell'azienda e le sue soluzioni d'arredo creative e innovative

Per noi di Idea il 2023 coincide con un compleanno importante; 40 anni di attività in Biella trascorsi nel segno della passione per il design e per l’arredo a trecentosessanta gradi, pronti a guardare al futuro con entusiasmo perseguendo lo stesso obiettivo degli esordi: “fare arredamento” nella sua accezione più ampia, trasformando in realtà le proposte e le soluzioni d’arredo più creative, innovative e uniche!

La strada percorsa dal lontano 1983 è tanta e ci ha permesso di dare vita non a un semplice showroom ma un laboratorio d’avanguardia, un luogo in cui si incontrano creatività e sperimentazione che oggi rappresenta un vero punto di riferimento tra i professionisti del settore in Piemonte e nel Nord Italia. I luoghi comuni e le mode non ci riguardano, noi sin dall’inizio della nostra attività abbiamo cercato di realizzare sogni, case non banali, belle e funzionali con prodotti che sfidano il tempo, destinati a durare e piacere per sempre.

Nonostante i cambiamenti che hanno trasformato il mercato dell’arredo, il filo conduttore che ci guida da sempre è “contaminare” e “personalizzare” tutto ciò che viene proposto all’interno dello show-room, affidandoci all’istinto per creare uno spazio curato in ogni suo aspetto, dalla scelta dei fornitori fino ai singoli allestimenti. Vi aspettiamo come sempre nello show-room in via Dal Pozzo 7, pronti a rinnovare le promesse iniziali ricercando qualità e unicità in ogni soluzione d’arredo!