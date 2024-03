Castrol celebra il 125° anniversario e annuncia la nuova strategia

Castrol festeggia 125 anni di attività: svelata la nuova strategia “Onward, Upward, Forward”

Il 2024 segna un importante traguardo per Castrol, leader globale nel settore dei lubrificanti e parte del Gruppo BP: il 125° anniversario. Per celebrarlo, l’azienda che ha la sua sede principale a Pangbourne, nel Regno Unito, svela la nuova e audace strategia “Onward, Upward, Forward”, messa a punto per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, nonché uno speciale sigillo commemorativo dei 125 anni che verrà utilizzato in tutto il mondo nel 2024, in occasione di eventi e sponsorizzazioni.

I tre pilastri della nuova strategia sono: Onward, nel promuovere soluzioni di mobilità che aiutino le persone e le merci a spostarsi con maggiore efficienza grazie a tecnologie innovative e all’impegno nei principi di circolarità; Upward, nell’aiutare i clienti del settore in cui opera Castrol e le macchine su cui fanno affidamento a ottenere prestazioni migliori, aumentando la loro efficienza. Infine, Forward, nell’esplorare opportunità entusiasmanti e intraprendere un percorso di progressiva diversificazione.

Le iniziative di Castrol comprendono soluzioni digitali e servizi end-to-end, raffreddamento a immersione dei data center e gestione termica delle batterie. Questo approccio lungimirante sottolinea l’impegno di Castrol a rimanere all’avanguardia nell’innovazione. rinnovamento del suo iconico marchio, avvenuto nel 2023 , è il primo segno tangibile di questa volontà.

Per continuare a essere all’avanguardia nell’innovazione e prepararsi al futuro, Castrol sta effettuando ulteriori investimenti nei suoi hub tecnologici globali in Cina, Germania e nelle Americhe e ha previsto un investimento di 60 milioni di dollari nel Regno Unito per la realizzazione di un centro di prova e un laboratorio di analisi allo stato dell’arte, dedicati alle batterie per veicoli elettrici (EV).

Nell’ambito del pilastro “Onward” della sua strategia, Castrol ha già lanciato la gamma di fluidi innovativi Castrol ON EV, che comprende liquidi per trasmissioni, fluidi termici e grassi specificatamente studiati per i veicoli elettrici. Il mercato in crescita dei veicoli a nuova energia molto probabilmente coesisterà per molti anni con la domanda di motori a combustione interna (ICE) e ibridi. Castrol mira a continuare a migliorare l’efficienza di questi ultimi, puntando al tempo stesso ad aprire la strada ai fluidi per EV.

L’azienda si concentrerà inoltre sul lancio di prodotti e offerte più “circolari” che riutilizzano gli oli base come principale ingrediente dei lubrificanti. Un fluido per trasmissioni di questo tipo è già stato testato in un ambiente estremo: Jaguar TCS Racing lo ha infatti utilizzato con successo nelle sue auto da corsa di Formula E all’E-Prix di Monaco del 2023.

Con “Upward”, secondo punto cardine della nuova strategia, Castrol supporterà i propri clienti industriali per aiutarli a migliorare l’efficienza, aumentare la produttività, garantire circolarità e generare valore. Castrol serve i settori automobilistico, della produzione di macchinari, della robotica, aerospaziale ed eolico e, nel 2023, ha collaborato con SKF per presentare la sua offerta “Oil as a service” per l’industria della lavorazione dei metalli. Un concetto che consente il riuso del fluido lubrificante, riducendo i consumi e migliorando le prestazioni delle apparecchiature.

Castrol ha anche avviato una ricerca in collaborazione con il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) per supportare il suo programma AstroAnt Payload. Gli AstroAnt sono uno sciame robotico in miniatura progettato per eseguire ispezioni e compiti diagnostici sulle superfici esterne di veicoli spaziali, rover e lander. Castrol lavorerà a stretto contatto con il MIT Media Lab per testare lubrificanti di grado spaziale capaci di resistere all’ambiente estremo della superficie lunare.

Mentre le pietre angolari “Onward” e “Upward” della nuova strategia di Castrol si concentrano sul rafforzamento e sulla crescita delle aree esistenti dell’attività dell’azienda, i progetti del percorso “Forward” si rivolgono alle nuove aree in cui Castrol ha la conoscenza, la capacità e l’esperienza per avere successo. La società ha individuato nella gestione termica e nella diversificazione delle soluzioni di raffreddamento dei data center nuove opportunità di crescita. Il lavoro di Castrol volto ad accelerare l’adozione del raffreddamento ad immersione, allo scopo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività dei data center, sta guadagnando slancio con GRC, Hypertec, Submer e gli OEM di hardware IT che approvano l’uso dei fluidi di raffreddamento ad immersione Castrol ON.

Michelle Jou, CEO di Castrol, ha concluso: “Nel celebrare i suoi 125 anni, Castrol non si limita a riflettere sul passato, ma traccia una via per il futuro. La nostra strategia 'Onward, Upward, Forward' incarna il nostro impegno volto ad accelerare il progresso dei nostri clienti, aiutandoli ad affrontare le sfide di domani. Puntiamo a far crescere il nostro core business in modi nuovi, sfruttando la nostra tecnologia innovativa e l’affidabilità del nostro marchio globale per rimanere all’avanguardia nel nostro settore. Stiamo sviluppando offerte più circolari per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ed esplorare nuove entusiasmanti opportunità di crescita che vanno oltre i lubrificanti. È un privilegio portare avanti il marchio iconico di Castrol, che esiste da 125 anni, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e strutturare la nostra attività per il successo futuro”.