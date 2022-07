CDP, finalizzata cessione area residenziale a Vastint Italy

CDP, ceduta area edificabile con destinazione residenziale nel Comune di Segrate alla società Vastint Italy

CDP Immobiliare S.r.l., società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha finalizzato la cessione di un’area edificabile con destinazione residenziale nel Comune di Segrate alla società Vastint Italy. La società è parte del Gruppo Interogo Foundation e si identifica come investitore attivo sul mercato nazionale dal 2014, la cui attività principale si concentra sull’acquisizione di aree da sviluppare nelle principali città italiane. L'acquisizione è avvenuta al termine di una procedura competitiva a carattere internazionale che ha visto partecipare primari investitori italiani ed esteri. L’area che è stata oggetto del processo di vendita occupa una superficie territoriale di 253.000 mq ed è situata nella prima cintura Est del capoluogo lombardo, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Linate e in corrispondenza della futura fermata Idroscalo, parte della programmata estensione della Linea metropolitana M4 di Milano.

La vendita della proprietà avviene in attuazione del Piano strategico 2022-2024 del Gruppo CDP e in coerenza con le direttrici di intervento già presidiate dalla Direzione Immobiliare di CDP, che hanno classificato l’area nella categoria della rigenerazione urbana indiretta, prevedendone la dismissione per consentire l’avvio del programma di sviluppo da parte degli investitori di mercato, opportunamente sollecitati, una volta completato l’iter urbanistico.