CDP: finanziamenti per 42,2 mln all’Università di Milano-Bicocca

CDP: 42,2 milioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio dell’Università di Milano-Bicocca

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) promuove il nuovo progetto di riqualificazione e ammodernamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, attraverso quattro finanziamenti con ammontare complessivo di 42,2 milioni di euro. L'obiettivo generale è quello di ridefinire la funzione dei singoli spazi, creare nuove aree operative e favorire lo sviluppo tecnologico e strutturale della sede. L’operazione, articolata in due parti, inizierà con due linee di credito per oltre 31,4 milioni, che contribuiranno alla realizzazione di un campus più sostenibile, interattivo e inclusivo destinato a una comunità in crescita che attualmente si compone di oltre 40.000 persone tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

Il progetto prevede interventi di efficientamento energetico, con l’installazione di pannelli fotovoltaici, e di ammodernamento tecnologico per gli spazi dedicati agli studenti, che avranno a disposizione nuove aule e sale studio. Inoltre, per favorire la mobilità dolce, il campus verrà dotato di velostazioni per le biciclette attrezzate con spogliatoi e docce. Le risorse messe a disposizione da CDP verranno poi destinate a nuovi interventi di natura edile, strutturale ed impiantistica volti alla realizzazione di tre laboratori ad alto impatto tecnologico e scientifico presso il Dipartimento di Eccellenza di Scienze dell’ambiente e della terra e il Dipartimento di Scienza dei materiali e di Biotecnologie e bioscienze.

In secondo luogo, CDP concede due finanziamenti del valore complessivo di 10,8 milioni che contribuiranno al completamento e alla riorganizzazione delle residenze universitarie "Demostene", "I Sirenei" e "Casa Marmont – Modena" con la creazione di nuovi posti letto e il miglioramento della fruibilità degli spazi per gli utenti diversamente abili. L’obiettivo comune dei diversi finanziamenti è quello di dare un forte impulso alla riqualificazione sostenibile del territorio, contribuendo ad alimentare l’attrattività e la competitività di una tra le più importanti università italiane.

L’operazione segue le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche relative alle Infrastrutture Sociali come previsto dal Piano 2022-2024 di CDP, così da contribuire allo sviluppo delle infrastrutture dell’istruzione e dello student housing, generando un impatto sociale e ambientale positivo. Le due linee di credito aperte con l’Università, rispettivamente con durata complessiva di venti e trenta anni, rientrano nelle operazioni avviate da CDP nell’ambito del più ampio programma da 1,4 miliardi promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) attraverso il Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.

In linea generale, il MUR può finanziare fino al 60% delle risorse necessarie per realizzare i progetti presentati dalle Istituzioni universitarie statali e CDP può co-finanziare la restante parte per sostenerne le attività di riqualificazione. In riferimento a questa operazione, Cassa Depositi e Prestiti ha co-finanziato il progetto (che ha un valore complessivo di oltre 70 milioni) per 31,4 milioni a cui si aggiungeranno le risorse del MUR, al termine dell’iter di selezione del Ministero in corso.