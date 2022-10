CDP inaugura il complesso “Matera Social Housing - Città dei Sassi”

CDP presenta “Matera Social Housing”, il complesso di 115 appartamenti realizzato in collaborazione con Fabrica Immobiliare SGR

Si conclude oggi l’allocazione dei 115 appartamenti del complesso “Social Housing - Città dei Sassi”, realizzato a Matera attraverso la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Fabrica Immobiliare SGR. Il Gruppo CDP è il principale investitore del Fondo Esperia, fondo gestito da Fabrica e destinato agli interventi di Housing Sociale. Centoquindici famiglie hanno trovato alloggio nel nuovo complesso, che risponde ad una domanda urgente da parte di tutta la comunità di Matera.

Le singole abitazioni vengono separate dalla presenza di colorate aree verdi, destinate all’aggregazione sociale e dedicate alle famiglie, agli anziani e ai giovani studenti che abitano tutt’ora gli appartamenti. La struttura copre più di 13.000 mq, posizionandosi al primo posto tra i più rilevanti interventi immobiliari per l’abitare sociale realizzati nel Sud Italia. L’obiettivo generale è quello di sopperire il più possibile alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel mezzogiorno. Il complesso denominato “Matera Social Housing” rientra infatti in un progetto più ampio, un’iniziativa volta alla riqualificazione di tutto il territorio del Sud Italia.

Oggi, in occasione dell’inaugurazione, sono stati consegnati gli ultimi due appartamenti disponibili nel complesso residenziale, raggiungendo così il 100% dell’occupazione. Hanno partecipato all’evento “Social Housing - Città dei Sassi” tutti i rappresentanti dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto. Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e CEO di CDP Immobiliare SGR, ha preso parte all’inaugurazione insieme a Giovanni Maria Benucci, CEO di Fabrica Immobiliare SGR. Accanto a loro, presenti all’incontro anche Giovanni Maragni, Vicepresidente Confindustria Basilicata, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e il Vicesindaco e Assessore alle politiche abitative di Matera Rosa Nicoletti.

Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, è stato chiamato ad introdurre la presentazione del complesso abitativo, confermando l’importanza del progetto per il comune di Matera, che ha visto nascere una nuova comunità. All’opinione del Sindaco: “Il modello innovativo sfruttato per il progetto può essere usato come punto di riferimento per tutto il mezzogiorno, e non solo”.

La sensazione di profonda convivialità e socialità che scaturisce dal progetto è evidente in ogni aspetto della costruzione, dall’introduzione degli orti urbani all’efficientamento energetico pensato per i singoli appartamenti. Il complesso va incontro ai bisogni delle famiglie sotto tutti i punti di vista, con l’obiettivo di assicurare un riparo e un appoggio contro le difficoltà quotidiane. “La politica abitativa che stiamo proponendo e portando avanti insieme all’assessore Nicoletti”, continua il Sindaco Bennardi, “è volta ad innalzare la qualità dell’abitare anche in altre zone della città, data l’alta percentuale di edilizia residenziale pubblica di cui è storicamente dotata la città di Matera, nella convinzione che le attenzioni riposte in questo progetto costituiscano una buona base di partenza: mixitè funzionale, diverse tipologie abitative, diversi bisogni da soddisfare e diverse età dei locatari, con spazi comuni che servano a condividere, conoscersi, aiutarsi”.

L’iniziativa immobiliare è stata proposta dalla società Matera 90 Srl e la progettazione sviluppata dallo studio Pro.ter, con la consulenza finale di Fondazione Housing Sociale. Allo stesso modo, la società Conscoop si è occupata dei lavori di costruzione, realizzati attraverso la sua consorziata Ergon Soc. Coop. La gestione del complesso e della comunità è invece affidata a Finabita SpA, in associazione ad altri importanti operatori quali Abitare Toscana, DarCasa, Homa, Experience e Netural Coop. Rosanna Zaccaria, Presidente Legacoop Abitanti, ospite all’inaugurazione di questa mattina, ha citato uno dei modelli più efficaci nel mondo della gestione residenziale: property, facility e community management. Una comunità forte ha bisogno di tempo per svilupparsi e, soprattutto, ha bisogno di manutenzione per gestire i rapporti e fare in modo che tutto funzioni correttamente.

Giorgio Righetti, Consigliere Fondazione Conilsud, è intervenuto durante l’evento per porre l’accento sull’obiettivo del progetto e sul coinvolgimento di CDP, che ha sostenuto la costruzione attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare: “Il Fondo investimenti per l’abitare punta alla costruzione di un piano di edilizia sociale piuttosto ambizioso. Parliamo di 3 miliardi complessivi di euro, 20 mila alloggi previsti e circa 8000 posti letto. La raccolta delle risorse testimonia anche l’impegno della Fondazione Coninsud, nata per prendersi cura delle iniziative sull’edilizia operanti nel Sud Italia”.

La testimonianza di Righetti dimostra la presenza di un progetto più ampio, intenzionato ad aiutare quante più persone possibile. L’obiettivo di CDPI Sgr nell’elaborazione del Fondo Investimenti per l’Abitare è quello di consentire a tutti l’accesso ad una casa perfettamente funzionante, assistere le famiglie e costruire comunità unite. Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e CEO di CDP Immobiliare SGR, ha dichiarato: “Matera rappresenta una città simbolo del Sud Italia nella quale siamo contenti di aver realizzato un’importante iniziativa del nostro programma nazionale di housing sociale. L’intervento che abbiamo inaugurato oggi genera un impatto positivo e testimonia la virtuosa collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici territoriali. Nello specifico, grazie al lavoro congiunto che CDP ha fatto insieme a Fabrica SGR e gli azionisti del fondo Esperia, Fondazione con il Sud e Regione Sicilia, è stato possibile offrire soluzioni abitative che rispondono non solo alle esigenze delle giovani coppie ma che si contraddistinguono anche per la componente sociale, poiché consentono di sviluppare spazi destinati alla comunità”.

Il progetto immobiliare è coerente con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP e, in particolare, con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative a Infrastrutture Sociali e Transizione Energetica. Tutti gli appartamenti del complesso “Social Housing - Città dei Sassi” sono realizzati in classe energetica A, tramite l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Inoltre, parte del fabbisogno energetico verrà soddisfatto dall’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che sono stati installati e integrati nella struttura. Per migliorare il microclima e la salvaguardia della biodiversità sono stati poi piantati 115 alberi da frutto, uno per ogni famiglia residente.

Il successo dell’iniziativa è stato poi commentato da Giovanni Maria Benucci, Amministratore Delegato di Fabrica SGR, che ha delineato alcune delle caratteristiche fondamentali del nuovo complesso: “Siamo felici di consegnare alla Città di Matera questa nuova struttura, frutto di un’esperienza innovativa di partnership tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di nuovi alloggi in affitto per famiglie, anziani e giovani coppie a canoni calmierati. Un successo reso possibile grazie a tutti gli attori presenti in questa occasione, sotto il coordinamento del Fondo Esperia che, con un progetto da 120 milioni di euro, si pone l’obiettivo di rispondere all’esigenza abitativa nel Sud Italia, aprendo le porte alle nuove forme abitative del social housing, ancora quasi inesistenti nel Meridione”.

L’inaugurazione si è conclusa con la consegna delle chiavi nelle mani delle ultime due famiglie che abiteranno il complesso “Matera Social Housing”. Il Sindaco, accompagnato da Giancarlo Scotti (Direttore Immobiliare di CDP) e Giovanni Maria Benucci (Amministratore Delegato di Fabrica SGR), ha consentito l’accesso agli ultimi due appartamenti mancanti, così da consolidare il legame tra gli abitanti di Matera e i suoi enti rappresentanti.

L’intervista di affaritaliani.it a Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare CDP e CEO di CDP Immobiliare SGR

Un progetto sociale impegnativo come “Social Housing Matera - Città dei Sassi”, non può che essere legato ad un’idea progettuale ben sviluppata. Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare CDP e CEO di CDP Immobiliare SGR, ha commentato la nascita del complesso e le sue caratteristiche principali: “Il progetto di Housing Sociale qui a Matera nasce all’interno di un accordo di programma sviluppato per dare vita a questo nuovo quartiere della città. Il nostro programma è concentrato nell’offrire appartamenti per giovani coppie e per famiglie. Oggi consegnamo le ultime due chiavi, per cui oggi centoquindici famiglie entreranno ufficialmente ad abitare in questo complesso”.

Il successo ottenuto dall’iniziativa porta con sé speranze positive per il futuro. In riferimento a potenziali sviluppi, Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare CDP e CEO di CDP Immobiliare SGR, ha dichiarato: “Penso che abbiamo tante lezioni da imparare da questa esperienza positiva, un’esperienza che ha visto la collaborazione tra il pubblico e il privato, tra operatori finanziari e operatori sociali, che hanno dialogato in maniera costruttiva con le autorità locali. Quindi, io sono convinto che tante storie positive, tanti esempi positivi potranno nascere da questa esperienza, portando benefici alle singole comunità. Certamente, il nostro obiettivo è quello di replicarla in futuro”.

L’inaugurazione di oggi ha visto la consegna delle ultime due chiavi: “Le famiglie che possono essere ospitate dal complesso sono centoquindici. Per arrivare alla definizione finale dell’intero complesso e alla sua costruzione ultima, sono stati necessari dai sette agli otto anni. Il bando per l’allocazione per l’assegnazione degli alloggi è partito più o meno due anni fa, per cui i tempi di realizzazione e ingresso delle famiglie sono stati relativamente contenuti”, ha concluso Scotti.