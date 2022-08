CDP, Massoli nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Fabio Massoli è il nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e Dirigente preposto di Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) comunica che Fabio Massoli sarà dal prossimo primo settembre nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e Dirigente preposto.

Massoli, 53 anni, in CDP dal 2015, è stato sino a oggi Responsabile Finanza e Deputy CFO di Cassa. In precedenza ha lavorato con incarichi di crescente responsabilità in Unicredit e nel Gruppo BNP Paribas. È stato membro di numerosi consigli di amministrazione di società quotate e non quotate, è attualmente consigliere di amministrazione di ASPI ed è professore a contratto presso la Luiss Business School al Master in Corporate Finance. Nel nuovo incarico Massoli risponderà all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Dario Scannapieco.

Il Consiglio di Amministrazione di CDP ringrazia Pier Francesco Ragni, responsabile uscente della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, per il lavoro svolto in questi anni. Ragni lascia il ruolo ricoperto fino ad oggi per un nuovo incarico professionale.