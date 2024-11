CDP, siglato accordo con BEI: €1mld per la crescita sostenibile dei territori

CDP, annunciato accordo con BEI: un miliardo di euro a sostegno degli investimenti della PA

Oggi la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno annunciato un accordo volto a sostenere la crescita sostenibile dei territori, con nuove risorse che possono raggiungere fino a un miliardo di euro. Questa iniziativa si propone di favorire investimenti in vari settori, promossi dagli Enti Pubblici, generando effetti positivi sulla sostenibilità ambientale, sulla coesione sociale e sullo sviluppo del Mezzogiorno.

In particolare, la BEI si impegnerà a garantire prestiti fino a 500 milioni di euro erogati da CDP alle Regioni. Ciò permetterà a CDP di fornire finanziamenti agli Enti Pubblici per un totale che può arrivare a un miliardo nei prossimi cinque anni, raddoppiando quindi l’importo della garanzia. Queste risorse saranno destinate a incentivare lo sviluppo economico delle Regioni del Centro-Sud, comprese quelle colpite dal Sisma del Centro Italia nel 2016, nonché a sostenere interventi per mitigare il cambiamento climatico, migliorare la resilienza contro eventi meteorologici estremi e sviluppare progetti per la coesione sociale.

Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo nella solida cooperazione tra le due istituzioni, che già nel 2022 avevano siglato un primo accordo di garanzia, finalizzato a stimolare la crescita economica e a facilitare la transizione ecologica delle Pubbliche Amministrazioni locali.