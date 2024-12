Centro Diurno Santa Bibiana al Liceo Tito Livio: un incontro tra formazione e impegno sociale

Centro Diurno Santa Bibiana incontra gli studenti del Liceo Tito Livio: un'occasione di preziosa di apprendimento e un momento di divulgazione

Il Centro Diurno "Santa Bibiana" di Martina Franca è stato protagonista di un'importante iniziativa organizzata dal liceo Tito Livio, che include gli indirizzi classico, scientifico, linguistico e scienze umane. L'evento, parte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), ha avuto come tema centrale il settore sanitario.

Durante l’incontro, gli educatori del Centro hanno approfondito con gli studenti i percorsi formativi richiesti per intraprendere carriere come psicologo clinico o educatore professionale. Attraverso un esempio pratico, è stato evidenziato come queste figure professionali siano centrali nelle strutture sociosanitarie, specialmente in contesti dedicati al supporto cognitivo e comportamentale per pazienti affetti da demenza.

Un momento particolarmente significativo dell’evento è stata la simulazione pratica, durante la quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di immedesimarsi nel ruolo di educatori, progettando attività specifiche per gli anziani. Questo esercizio interattivo non solo ha stimolato la loro creatività, ma ha anche offerto una prospettiva diretta sull’importanza degli interventi tempestivi per migliorare la qualità di vita delle persone anziane. Per i ragazzi, l’esperienza si è rivelata un’occasione preziosa di apprendimento, unendo teoria e pratica in un contesto reale. Allo stesso tempo, per gli educatori del Centro è stato un momento di divulgazione, utile per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della presa in carico precoce degli anziani e dei loro nuclei familiari.

La collaborazione del Centro Santa Bibiana con il mondo scolastico non si limita a questa iniziativa. A febbraio, il Centro ospiterà per due settimane gli studenti del quinto anno dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Martina Franca nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Questo progetto mira a offrire ai giovani un’esperienza concreta nel settore sociosanitario, rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Iniziative come queste non solo preparano i futuri professionisti del settore sociosanitario, ma rappresentano un passo avanti verso una maggiore consapevolezza culturale sull’invecchiamento. Educare le nuove generazioni alla presa in carico degli anziani significa costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni della popolazione.