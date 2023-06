Circular Economy, Industry 4.0 Fund: rilevata la maggioranza di Twist

Industry 4.0 Fund investe nella Circular Economy attraverso l'acquisizione di Twist

Industry 4.0 Fund ha rilevato la maggioranza di Twist, realtà specializzata nella vendita di smartphone, tablet e PC ricondizionati. È la settima acquisizione per il veicolo di Quadrivio Group che investe nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle PMI e che attraverso Twist entra nella Circular Economy. Con sede a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, Twist è leader italiano nel commercio di devices elettronici ricondizionati. Un settore, quello dei dispositivi rigenerati, che ha registrato una forte crescita negli ultimi anni superando il valore di 1 miliardo di euro a livello di mercato europeo e che, si stima, crescerà ulteriormente nei prossimi anni a un CAGR del 10%.

I prodotti vengono acquistati direttamente da Twist e rimessi in vendita solo al termine di un attento processo, che consente di offrire al consumatore finale un prodotto comparabile (per caratteristiche e performance) al nuovo, ma a prezzi decisamente più accessibili e competitivi. Il processo si articola in 3 fasi: il Testing, fase iniziale in cui i dispositivi sono sottoposti a oltre 30 test di verifica che ne accertano lo stato; il Laboratory, in cui i prodotti vengono riparati da un team di tecnici altamente specializzati; e infine il Grading, in cui a ciascun modello viene associato un punteggio sulla base delle condizioni esterne del prodotto, che ne determina, a parità di prestazione tecniche, il prezzo finale.

Il processo risponde in pieno ai requisiti della Circular Economy, il cui intento è promuovere la riutilizzabilità e la riciclabilità dei beni, ma senza rinunciare alla qualità e all’efficienza. Per farlo, l’azienda si avvale delle migliori tecnologie e della digitalizzazione dei processi, sintetizzando appieno la mission del fondo e soddisfacendo l’esigenza, sempre più diffusa tra gli investitori, di rafforzare costantemente l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nell’ambito della propria strategia di investimento.

La società, fondata 5 anni fa, è leader nel canale BtoB e si contraddistingue per la forte vocazione all’export, dove realizza l’80% dei volumi. Da 2 anni è presente anche nel canale BtoC, dove i prodotti sono commercializzati attraverso piattaforme terze online, specializzate nella vendita di prodotti rigenerati. Al momento non esistono store fisici, se non quello storico di Cava de’ Tirreni, dove è nato il business e si trovano ancora gli stabilimenti.