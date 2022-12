Climate Change, Intesa Sanpaolo inserita nella “A List” di CDP

Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana inserita nella Climate Change “A List” di CDP

Intesa Sanpaolo è stata inserita all'interno della Climate Change “A List”, lista che comprende 283 società che si sono distinte per la trasparenza e i risultati nel contrasto al cambiamento climatico su circa 15.000 valutate a livello mondiale su tematiche ambientali. Rispetto a tutte le realtà inserite nella lista, Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana aggiunta alla "A List" di CDP, organizzazione non profit che fornisce un sistema globale di misurazione e divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale utilizzando una metodologia dettagliata e indipendente.

Il processo annuale di valutazione effettuato da CDP è ampiamente riconosciuto come il gold standard della trasparenza aziendale per le tematiche ambientali. CDP ha riconosciuto ad Intesa Sanpaolo la trasparenza della comunicazione, la gestione dei rischi ambientali e la dimostrazione di best practice associate alla leadership ambientale, tra cui la definizione di target ambiziosi e significativi.

Il riconoscimento ottenuto segue la recente conferma dell’inclusione di Intesa Sanpaolo, unica banca italiana inserita negli indici finanziari Dow Jones Sustainability World Index e Dow Jones Sustainability Europe Index, tra i più importanti indici borsistici di sostenibilità mondiali ed europei.