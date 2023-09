Coca-Cola HBC Italia: annunciate quattro nuove importanti nomine

Nuove importanti nomine per Coca-Cola HBC Italia

Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia quattro nuove nomine: Silvia Molinaro, nuova Country Sales Director, è adesso affiancata dai due nuovi direttori di canale, Stefaan Anckaert per l’Out of Home (fuori casa) e Mike Raven per l’At Home (canale moderno). Maria Tindara Niosi è stata nominata invece Trade Marketing & Commercial Excellence Director.

Silvia Molinaro, nuova Country Sales Director di Coca-Cola HBC Italia, dovrà guidare una delle principali Forze Vendita del Paese, impegnandosi, nel contempo, a rafforzare il posizionamento dell’azienda come un 24/7 Total Beverage Partner da 160.000 clienti in tutta Italia, con un portafoglio prodotti in grado di coprire ogni occasione di consumo. Unitamente a questo, Molinaro dovrà gestire lo sviluppo della strategia commerciale dell’azienda e implementare le relazioni con i clienti della distribuzione moderna organizzata e del canale fuori casa.

Molinaro approda in Coca-Cola HBC Italia nel 2017 come Trade Marketing Director, dopo diverse esperienze in area vendite, marketing e trade marketing in aziende come Mars, Mondelez e Reckitt Benckiser. Successivamente, nel periodo pandemico, è diventata Direttrice del Canale Out of Home, distinguendosi per aver riorganizzato il team e rimodernato la strategia commerciale del canale. Molinaro è affiancata da Stefaan Anckaert, nuovo Sales Director Out of Home, con un ruolo chiave nel definire strategie per competere nel mondo del fuori casa, promuovendo partnership sempre più forti con i clienti e concentrandosi nell’identificazione di nuove opportunità.

Anckaert ha vasta esperienza nel settore delle bevande e della ristorazione: ha iniziato la sua carriera in Abinbev Belgio svolgendo varie funzioni di Vendite e Marketing, per approdare poi al ruolo di Direttore delle vendite Out of Home per l’Italia, fino a diventare Amministratore Delegato di Birra del Borgo e ricoprire la carica di Global Director per l’azienda di prodotti da forno Vandemoortele.