Comune di Noci: celebrata la 'Giornata della Terra'

Giornata della Terra, Comune di Noci: più di cento volontari insieme per pulire le strade

La scorsa domenica, in occasione della Giornata della Terra, che si celebra annualmente il 22 aprile, la comunità di Noci si è mobilitata in una straordinaria dimostrazione di impegno ambientale. L'iniziativa, promossa da Eco Eventi OdV in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Gallo-Positano e Pascoli-Cappuccini, il Servizio Civile Universale, Progetto Giovani, Zoe, il Comitato di Quartiere T. Fiore, Gli Spettinati, Murgiambiente, Terra delle Noci, Noci Pulita+Bella, la Croce Rossa Italiana, le Brigate per l’Ambiente, Daliman Soc. Coop., Navita Srl e Aro Ba6 la Polizia Municipale e la Protezione Civile, ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Un gruppo di circa cento persone, composto da membri delle associazioni e famiglie locali, insieme agli amministratori del Comune, si è riunito per ripulire le strade e altre aree urbane notevolmente afflitte dall'abbandono di rifiuti. Questa attività ha portato alla raccolta di una significativa quantità di rifiuti, evidenziando una preoccupante mancanza di rispetto per l'ambiente e il paesaggio di Noci.

Il Sindaco Francesco Intini ha espresso una profonda gratitudine verso tutti i volontari per il loro impegno eccezionale, sottolineando l'importanza di un'azione collettiva e continuativa per promuovere il rispetto ambientale. "Sono consapevole delle difficoltà causate dall'abbandono costante di rifiuti nel nostro splendido territorio. Nonostante ciò, dobbiamo perseverare e non arrenderci, affrontando queste sfide con attenzione vigile e con iniziative volte a educare e a eliminare le inciviltà ancora presenti. L'impegno incessante dei nostri volontari, giovani e adulti, è fonte di speranza e ottimismo per il futuro della nostra comunità".

Il giorno seguente, lunedì 22 aprile, presso la Villa Comunale, gli alunni dei due Istituti Comprensivi di Noci hanno partecipato a laboratori didattici progettati per sensibilizzare e ispirare al cambiamento, promuovendo una connessione più profonda con la natura. La visione è quella di una comunità sempre più consapevole e rispettosa dell'ambiente, dove l'abbandono dei rifiuti diventi un ricordo del passato e non una costante sfida del presente. La Giornata della Terra a Noci ha dimostrato che quando la comunità si unisce per un obiettivo comune, è possibile compiere progressi significativi verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.