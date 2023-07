Confindustria Varese: Roberto Grassi confermato alla Presidenza

Roberto Grassi confermato alla Presidenza di Confindustria Varese

Roberto Grassi sarà Presidente di Confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024, in attuazione della delibera del Consiglio Generale della Confindustria nazionale che ha dato la possibilità ai Presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020, ovvero durante il periodo pandemico, di poter prolungare la propria azione per altri due anni. È questo il responso del voto avvenuto questa mattina nel corso dell’Assemblea Generale dell’associazione datoriale, svolta nella cornice dell’Acinque Ice Arena – Palaghiaccio di Varese e che ha visto la partecipazione anche del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Grassi sarà, così, il primo Presidente di Confindustria Varese a ricoprire l’incarico per un secondo mandato. Un’eccezione che sarà, però, un unicum come già dichiarato da Grassi e come da regolamento di Confindustria e da Statuto di Confindustria Varese.

Insieme a Roberto Grassi, i delegati all’Assemblea Generale hanno votato anche la nuova squadra dei Vicepresidenti, con la riconferma di Claudia Mona (recentemente nominata Rappresentante delle Grandi Imprese all’interno del Consiglio Generale di Confindustria e Amministratore Delegato della storica industria aerospaziale Secondo Mona Spa di Somma Lombardo) e la nomina di tre new entry: Barbara Cimmino (attuale Presidente del Gruppo merceologico Tessile e Abbigliamento di Confindustria Varese ed Head della Corporate Social Responsability di Inticom Spa – Gruppo Yamamay, settore moda); Luca Donelli (Past President del Lombardy Energy Cleantech Cluster, Consigliere di Animp - Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale e Amministratore Delegato della Donelli Alexo Srl di Ferno, settore trattamento e rivestimento di metalli); Eleonora Merlo (Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, attuale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Varese e Consigliere e Managing Director dalla I.V.N.G. Spa, settore vigilanza privata e sicurezza). Al centro dell’Assise 2023 degli industriali varesini tematiche legate all’attrattività del territorio, il calo demografico e le progettualità da portare avanti per fare di Varese una wellness destination.

Come spiegato dal Presidente Roberto Grassi: "Le proiezioni demografiche al 2031, ci avvertono che la provincia progressivamente si squilibra. Con una popolazione anziana dai 65 anni in su che toccherà il 27,5% (contro il 24,5% attuale), con una popolazione attiva che potrebbe scendere al 61,5% ed una fascia di giovani attorno all’11%. Un ragazzino ogni 3 nonni circa. I territori che progrediscono sono quelli che conservano vitalità, che hanno in sé l’entusiasmo e la creatività dei giovani capaci di intraprendere sempre nuove iniziative e cambiare il mondo. Di questo abbiamo estremo bisogno anche a Varese. Solo negli ultimi 5 anni sono saliti del 18,4% i varesini iscritti all’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), superando quota 65.000. È come se fossero emigrate le città di Gallarate e Luino messe insieme. E purtroppo non è la sola via di fuga. Su un altro fronte, quello svizzero, ‘perdiamo’ circa 32.000 persone che ogni giorno varcano il confine come frontalieri. L’equivalente della città di Saronno".