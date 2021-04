Cortilia e Fondazione De Marchi insieme per la sana alimentazione dei piccoli

Prosegue la collaborazione tra Cortilia e Fondazione De Marchi, la onlus che da decenni si occupa di supportare i bambini in cura presso la Clinica Pediatrica De Marchi di Milano e le loro famiglie e di sostenere la ricerca e la prevenzione contro le gravi malattie croniche dell’infanzia. Fino al 30 aprile, sull’app e sul sito www.cortilia.it è disponibile una speciale vetrina con una selezione di prodotti contraddistinti dal bollino “Fondazione De Marchi” e ideali per l’alimentazione di adulti e bambini.

A fronte dell’acquisto di ognuno di questi prodotti, Cortilia si impegna a devolvere 1€ alla onlus, a favore dei suoi progetti, che includono l’assistenza ai bambini e alle loro famiglie, l’organizzazione di momenti ricreativi e vacanze terapeutiche per i piccoli pazienti, l’acquisto di apparecchiature e l’incentivazione della ricerca, attraverso l’istituzione di borse di studio per giovani medici.

Insieme a Fondazione De Marchi, Cortilia intende inoltre sensibilizzare i propri clienti sull’importanza della prevenzione, che passa anche dalla cultura di un’alimentazione sana e bilanciata fin dai primi anni d’età. Per aiutare le famiglie a realizzare questo obiettivo nella vita di tutti i giorni, in collaborazione con gli esperti della Fondazione, Cortilia propone sui propri canali social suggerimenti per realizzare delle ricette semplici, genuine e vicine ai gusti di grandi e piccini.

"Da sempre cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo alle cause che sentiamo affini ai nostri valori aziendali. E ancora di più oggi che siamo formalmente una Società Benefit, riteniamo davvero importante impegnarci in questo senso, affiancando ai nostri obiettivi di business un beneficio sociale. - commenta Marco Porcaro, Founder & CEO di Cortilia - Questa nuova iniziativa con Fondazione De Marchi ci permette non solo di supportare la raccolta fondi per le straordinarie attività della onlus, che restituiscono il sorriso a tanti bambini, ma anche di trasmettere un messaggio significativo ai nostri clienti, condividendo con loro l'importanza della prevenzione e della corretta alimentazione fin dall'infanzia."