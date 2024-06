Cosmoprof sostiene Fondazione Sant’Orsola nel progetto “L’acqua e le rose”

Cosmoprof supporta “L’acqua e le rose”, il Centro benessere per pazienti di Fondazione Sant’Orsola

Cosmoprof appoggia Fondazione Sant’Orsola nella sua iniziativa “L’acqua e le rose”, il primo Centro per il benessere dei pazienti aperto all’interno di un ospedale pubblico. Il Centro, in poco più di un anno, ha accolto 2.086 persone, offrendo loro gratuitamente la possibilità di fare una doccia, il bagno nella vasca assistita per chi presenta disabilità, una messa in piega o il taglio della barba.

Grazie al contributo di Cosmoprof, da pochi giorni "L'acqua e le rose" ha ampliato la sua offerta per includere i genitori dei bambini ricoverati in Pediatria. Questo permette loro di prendersi un momento di relax e rigenerazione mentre sono costantemente presenti in ospedale, consentendo loro di ricaricare le energie per continuare il prezioso lavoro di assistenza quotidiana.

Il presidente della Fondazione Sant’Orsola, Giacomo Faldella, ha spiegato: “Con questo Centro mettiamo ogni giorno concretamente al centro il benessere e la dignità del paziente. Sentirsi puliti e in ordine, stare bene con se stessi è un’esigenza che tutti conosciamo e che, quando viviamo un percorso di cura, diventa ancora più importante”.