Cosmoprof Worldwide, novità ed eccellenze del mondo Beauty

Un viaggio esclusivo nel tempo, tra presente e futuro dell’industria cosmetica: sarà un’esperienza unica quella che attende operatori ed aziende provenienti da tutto il mondo a Cosmoprof Worldwide Bologna. Dal 16 al 20 marzo 2023 la manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica mondiale ospiterà a Bologna le eccellenze e le novità più innovative per il settore, evidenziando le tendenze attuali del mercato e tracciando l’evoluzione futura del beauty.

Accanto ad una ricca e ineguagliabile offerta espositiva, Cosmoprof si conferma l’osservatorio mondiale dell’evoluzione del comparto cosmetico, grazie a consolidati progetti e iniziative volte ad offrire aggiornamenti e nuove ispirazioni agli addetti ai lavori.

COSMOPROF & COSMOPACK AWARDS: L’ECCELLENZA DELL’INDUSTRIA

Sono l’eccellenza e la qualità dell’industria beauty le protagoniste di Cosmoprof & Cosmopack Awards, gli “Oscar della Bellezza”, che nel corso degli anni sono diventati uno dei riconoscimenti più ambiti da brand e player della filiera e che caratterizzano tutti gli eventi a marchio Cosmoprof nel mondo. Gli Awards, organizzati in partnership con l’agenzia di trend BEAUTYSTREAMS, celebrano il risultato della ricerca e degli investimenti delle aziende del comparto, premiando i prodotti, le formulazioni, il packaging, il design, la tecnologia, i materiali e gli ingredienti più innovativi, in grado di rispondere alle necessità di un’industria sempre più sostenibili e allo stesso tempo di anticipare le esigenze del consumatore.

Tutte le aziende espositrici possono candidarsi ai Cosmoprof & Cosmopack Awards. I Cosmoprof Awards premieranno i brand di prodotto finito più all’avanguardia, mentre i Cosmopack Awards celebreranno le soluzioni di filiera più avveniristiche. Per l’edizione 2023 sono state incrementate le categorie, da 5 a 7, al fine di consentire a tutte le aziende espositrici di trovare il segmento più rappresentativo.

Per il prodotto finito è possibile candidarsi alle seguenti categorie:

• Skin-Care Products

• Make-Up Products

• Hair Products

• Nail Products

• Personal Care & Body Care Products

• Home & Professional Devices and Tools

• Green & Organic

Le aziende della supply chain possono presentare la propria candidatura secondo le categorie di seguito:

• Skin-Care Formula

• Make-Up Formula

• Hair-Care Formula

• Nail Formula

• Packaging: Design & Materials

• Innovation Technology: Raw Materials, Machinery, Solutions

• Sustainability: Ingredients, Formula, Packaging, Production Process

A scegliere i tre finalisti per ciascuna categoria sarà il team di BEAUTYSTREAMS. La selezione dei prodotti finalisti sarà inserita nelle sessioni TradeShows Reports e Product Bank della piattaforma BEAUTYSTREAMS Premium, fonte di analisi di mercato e di tendenze originali e all’avanguardia e strumento di riferimento per i team di strategia, sviluppo prodotto e marketing in tutto il mondo.

I migliori prodotti saranno votati da una giuria internazionale di esperti dell’industria, imprenditori, stampa specializzata e buyer di catene internazionali e multinazionali. I vincitori saranno annunciati nel corso della serata di gala di Cosmoprof Worldwide Bologna, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. L’evento, su invito, sarà l’appuntamento chiave organizzato da Cosmoprof per l’edizione 2023 e riunirà espositori, top buyer provenienti dai principali mercati e la stampa più selezionata, per un momento esclusivo di networking. Durante la serata sarà inoltre consegnato il premio LIFE ACHIEVEMENT AWARD, riconoscimento ad una figura emblematica e altamente rappresentativa della creatività e dello spirito imprenditoriale che anima l’industria cosmetica.

COSMOTRENDS e COSMOVISION: IL PRESENTE E IL FUTURO DELL’UNIVERSO BEAUTY

Cosmoprof è da più di 50 anni l’osservatorio ideale per l’evoluzione delle tendenze per il mondo beauty. L’edizione 2023 offrirà ancora una volta agli operatori la possibilità di vivere un viaggio nel tempo, dai trend del presente alle possibili trasformazioni del futuro.

Il punto di partenza per questa coinvolgente avventura sarà il centro servizi, cuore pulsante del quartiere fieristico. Grazie alla collaborazione con BEAUTYSTREAMS, Cosmoprof Worldwide Bologna racconterà le principali tendenze del mercato beauty con il report COSMOTRENDS. Partendo dai prodotti presenti in fiera, lo staff di BEAUTYSTREAMS evidenzierà le attuali abitudini d’acquisto dei consumatori, proponendo ai visitatori un percorso di visita tra i padiglioni della fiera alla scoperta dei emi oggi più influenti per il mercato.

Parallelamente BEAUTYSTREAMS presenterà anche COSMOVISION, una visione dei valori e degli elementi che influenzeranno il futuro dell’industria cosmetica. Attraverso un’installazione multisensoriale, buyer, giornalisti, trend scouter e professionisti del settore potranno vivere in anteprima le trasformazioni della quotidianità e le nuove necessità dei consumatori di domani.

AGGIORNAMENTO E NUOVE ISPIRAZIONI A COSMOTALKS

Innovazione, nuove tecnologie, soluzioni sostenibili avveniristiche sono alcuni dei temi del calendario 2023 di CosmoTalks, il programma di approfondimenti che da giovedì a sabato intratterrà gli addetti ai lavori presso il Centro Servizi del quartiere di Bologna. CosmoTalks è un format consolidato del network internazionale Cosmoprof, particolarmente apprezzato da aziende ed operatori come momento di connessione e interazione sui temi più attuali per l’industria. Dal 16 al 18 marzo agenzie e società di analisi di mercato, imprenditori e relatori di prestigio internazionale condivideranno le loro esperienze e i loro studi più recenti, regalando al pubblico presente una chiave di lettura strategica dello stato dell’arte e nuovi stimoli per adattarsi alle prossime sfide.

LA CREATIVITA’ DEL COMPARTO HAIR A ON HAIR BY COSMOPROF

Per acconciatori ed aziende del comparto hair torna uno degli appuntamenti più attesi: ON HAIR BY

COSMOPROF. Domenica 19 e lunedì 20 saranno 18 gli appuntamenti in programma presso l’arena del padiglione 37. A presentare le colorazioni più ricercate tra i consumatori, i tagli più originali e le acconciature più strabilianti saranno i principali team artistici internazionali, protagonisti sulle passerelle di tutto il mondo e veri e propri influencer per gli appassionati.

GLI APPROFONDIMENTI PER IL SETTORE ESTETICA: COSMO ONSTAGE E WORLD MASSAGE MEETING

Per titolari di centri estetici ed estetiste Cosmoprof Worldwide Bologna si presenta non solo come palcoscenico per scoprire le ultime tendenze, ma anche come un’occasione di aggiornamento e formazione, grazie alla presenza dei più rinomati esperti del settore. Le tendenze, le novità prodotto e le nuove modalità di interazione tra brand, operatore estetico e consumatore saranno solo alcuni dei temi all’ordine del giorno per CosmoOnstage. Domenica e lunedì al Centro Servizi saranno cinque gli appuntamenti con le personalità più illustri del panorama beauty “professionale”. Bernardo Franco Cerisola, Presidente FAPIB, presenterà gli ultimi aspetti regolatori sulle più attuali tecnologie per i centri estetici; Gisberto Caccia, Cosmetologo e Chimico Farmaceutico, analizzerà i segreti della pelle, vera barriera per la salute del nostro organismo, e suggerirà come preservarla. Non mancheranno stimoli motivazionali con Livio Sgarbi, Trainer e Mental Coach: una sessione per capire come equilibrio, autostima e consapevolezza delle proprie capacità siano il primo passo per raggiungere il successo.

In programma, inoltre, un focus sul make-up, alla scoperta delle ultime tendenze colore, e un’analisi delle tematiche più attuali di confronto per il comparto nail.

A Cosmoprof torna anche l’appuntamento con World Massage Meeting. Dopo il positivo riscontro registrato lo scorso aprile alla prima edizione, l’evento offrirà un percorso di alta formazione professionale incentrato su innovazione, cambiamento e propensione all’eccellenza. I trattamenti per il benessere personale e i massaggi sono servizi sempre più richiesti dai consumatori, ma sono anche un alleato strategico per entrare in sintonia con il cliente, aiutarlo a liberarsi dallo stress e aumentare gli effetti positivi dei trattamenti più semplici. Attraverso la presenza di autorevoli speaker a cui verrà dato il compito di leggere e rendere comprensibile lo scenario del mercato attuale, World Massage Meeting consentirà ai partecipanti di comprendere a fondo il COME, il PERCHÉ e il COSA delle sfide e delle opportunità in essere di questo settore.