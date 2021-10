Crescita aziendale: ecco come migliorare la liquidità e mitigare i rischi

Come migliorare la liquidità di un'azienda?

Affinché un’azienda riesca a cavalcare sempre le onde di un mercato sempre più spesso in tempesta, è necessario trovare soluzioni per ogni settore, in modo da usare la liquidità come un motore di creazione e crescita del valore aziendale. Kyriba Italia può rappresentare il metodo corretto ed efficace in questo senso.



Il direttore finanziario di un brand ha il compito di perseguire le iniziative strategiche che sono inerenti alla crescita aziendale, ma allo stesso tempo deve mitigare i rischi che queste operazioni possono comportare.

Come mitigare i rischi della strategia aziendale

L'approccio strategico-finanziario della tesoreria è in grado di elevare l'impatto della liquidità e di convertirlo in valori nuovi, ottenendo un maggiore controllo sulla stessa liquidità, sui flussi e i relativi movimenti del mercato.



Mitigare i rischi delle strategie aziendali significa anche ampliare la capacità finanziaria della tesoreria, semplicemente usando la liquidità come una leva che genera costantemente valore. È possibile convertire la liquidità e qualsiasi risorsa di cassa in pezzi essenziali di un motore che lavora per migliorare l'arsenale economico-finanziario di un'azienda, ma solo migliorando il processo decisionale del direttore finanziario e del tesoriere.

Piattaforme per attivare la liquidità: i vantaggi della digitalizzazione

Sono diversi i sistemi che sfruttano le capacità liquide di un'azienda per migliorare le performance economico-finanziarie: software e app riescono a trovare le soluzioni più efficaci per gestire i rischi e mitigarli, offrire le soluzioni più vantaggiose per la tesoreria, connettersi con partner esterni come istituti bancari in ogni parte del mondo, rimanere in contatto diretto con fornitori che operano in diversi mercati, società di trading e terze parti in generale.



Attraverso le piattaforme di ultima generazione, i direttori finanziari possono avere a portata di mano statistiche, report e dati in tempo reale. In altre parole, la digitalizzazione ha reso possibile un supporto reale indispensabile per la pianificazione delle strategie, perché migliorare la liquidità aziendale e creare valore è direttamente proporzionale ai risultati economico-finanziari che saranno ottenuti.

Affrontare le sfide quotidiane per gestire i volumi elevati di investimento

Anche i tesorieri hanno esigenze specifiche riguardo le informazioni, ossia i dati in tempo reale che sono necessari per gestire la liquidità ed effettuare azioni prendendo decisioni mirate. Ogni azienda deve affrontare numerose sfide quotidiane relative alla necessità di gestire volumi d'affari elevati rispetto alle proprie disponibilità. In proporzione non bisogna essere necessariamente una grande azienda, proprio perché si tratta di rischio connesso all'attività commerciale, quindi al valore dei ricavi e del patrimonio aziendale.



Una sfida quotidiana per le aziende è sicuramente quella di automatizzare i pagamenti, per ottenere un controllo centralizzato che consenta di programmare, avviare e approvare i pagamenti, a patto che rispondano ai requisiti normativi bancari.



Un altro fattore importante per affrontare gli investimenti e lavorare con consapevolezza ogni giorno, riguarda la visibilità di cassa. Avere a disposizione il saldo in ogni momento consente di creare previsioni in base ai fondi reali che l'azienda possiede.



Anche proteggersi dai rischi connessi ai cambi monetari è un fattore determinante per qualsiasi azienda: in fondo basta acquistare o vendere in una zona con una moneta diversa dall'euro per trovarsi direttamente di fronte a questa esigenza. Non prestare attenzione ai cambi monetari potrebbe diventare anche un serio problema.



Migliorare l'efficienza digitale, affrontando un percorso solido con dati e statistiche in tempo reale e la possibilità di effettuare movimenti in maniera semplice e veloce, rappresenta la possibilità più concreta di ottimizzare la liquidità dell'azienda e ridurre al minimo i rischi di gestione.