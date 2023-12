Cuneo, Intesa Sanpaolo sostiene il progetto "METAutismo"

Programma Formula, Intesa Sanpaolo offre il proprio supporto al progetto "METAutismo" in provincia di Cuneo

Aumentare le opportunità di inserimento lavorativo per adulti sullo spettro autistico e altre disabilità intellettive della provincia di Cuneo, grazie a laboratori tecnici e manuali innovativi: questo l’obiettivo di “METAutismo”, progetto ideato dalla Società Cooperativa Sociale Armonia Work Impresa Sociale Onlus. Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sostenere l’iniziativa attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà: su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, è attiva una raccolta fondi che punta al traguardo di 100 mila euro entro fine dicembre. Chiunque può donare e sostenere il progetto dalla pagina web dedicata, che mostra in tempo reale le somme raccolte.

Anche la Banca partecipa attivamente al crowdfunding, devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. “METAutismo” si propone di creare un centro psico-educativo per il territorio, situato presso il centro di avviamento al lavoro "G. Duelli" a Centallo, con attrezzature e risorse tecnologiche adeguate, per realizzare nuovi laboratori occupazionali. Sarà così possibile supportare un maggior numero di persone adulte con disabilità intellettiva o nello spettro autistico, estendere gli orari di apertura e mettere a disposizione nuovi servizi di sostegno e formazione, offrendo una concreta opportunità di integrazione educativa, lavorativa e sociale. Più persone potranno accedere a un ambiente protetto e facilitante, che consentirà di raggiungere gradualmente una maggiore autonomia partecipando ad attività laboratoriali, sperimentando nuove mansioni e apprendendo le nozioni base per un potenziale futuro inserimento lavorativo nella cooperativa.

Nel dettaglio, i fondi raccolti finanzieranno i lavori necessari a: rendere accessibili gli spazi, abbattendo le barriere architettoniche e adeguando la struttura alle esigenze delle persone con disabilità; acquistare nuove attrezzature per il laboratorio di trasformazione, dove si svolgeranno i corsi e la trasformazione dei prodotti agricoli: un forno, una bilancia, un agitatore per confetture, una riempitrice inox elettrica con dosatore professionale per vasetti ed una tappatrice automatica; ampliare il laboratorio di cartotecnica e acquistare nuove attrezzature, come telai e scaffali, permettendo l'inserimento di più persone; allestire, ristrutturare con nuovi mobili i laboratori di assemblaggio e ceramica: tavoli, sedie, scaffali, un tornio e nuovi stampi; ristrutturare e allestire un laboratorio multisensoriale per lo sviluppo di attività psicosociali volte a formare la persona con disabilità al mondo del lavoro; inserire un team multidisciplinare: uno psicologo, un educatore e un tecnico informatico.

“METautismo” offrirà accesso alle attività offerte dal nuovo centro occupazionale a circa 150 persone di almeno 16 anni di età, sia uomini che donne, provenienti da tutto il territorio nazionale, che hanno bisogno di acquisire le competenze di base necessarie a entrare nel mondo del lavoro. I beneficiari residenti in provincia di Cuneo, presso le proprie famiglie o in strutture residenziali, verranno segnalati dai servizi del Consorzio Socio-Assistenziale, il Consorzio Monviso Solidale, il Dipartimento di salute mentale, il SERD, le scuole e il Polo Autismo.

"L’obiettivo di questo progetto è rendere il territorio più inclusivo, consapevole e preparato ad offrire supporto allo sviluppo intellettivo degli adulti con ASD, persone con altre disabilità intellettive e soggetti fragili per accoglierli nel mondo del lavoro, offrendo maggiore dignità, autonomia economica e relazionale. Infatti l’idea progettuale propone di ampliare gli spazi laboratoriali attuali e realizzare diverse nuove mansioni in cui questi adulti possano sperimentare differenti attività in preparazione al lavoro in un ambiente protetto ed in base alle caratteristiche e possibilità di ciascuna persona", dichiara Dos Santos Radmar, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Armonia Work Impresa Sociale Onlus.

"Con l’impegno continuo delle nostre persone sui territori e strumenti efficaci come la piattaforma di raccolta fondi, cui la Banca contribuisce anche con donazioni proprie, confermiamo sempre di più la nostra attenzione alle istanze sociali e alle peculiarità locali", spiega Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo. "In collaborazione con Fondazione CESVI, che ci supporta nell’individuare le migliori iniziative e monitorarne in modo trasparente risultati e impatto generato, abbiamo selezionato il progetto METAutismo perché risponde al bisogno di assistenza ma anche di autonomia delle persone, offrendo così un’importante opportunità di inclusione sociale".