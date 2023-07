Telemedicina, DaVinci Salute amplia ulteriormente la sua offerta di servizi

DaVinci Salute amplia l'offerta di servizi: arriva il rilascio del certificato anamnestico e ludico motorio con teleconsulto

DaVinci Salute, HealthTech start-up italiana che si occupa di salute digitale, fa un ulteriore passo in avanti nella semplificazione e nella digitalizzazione dell'accesso ai servizi sanitari annunciando la possibilità per i pazienti di effettuare una visita online per il rilascio del certificato anamnestico e ludico motorio. Unici nel settore a garantire questo servizio, il teleconsulto per l’ottenimento del certificato anamnestico per la patente o per il porto d’armi (e di quello ludico motorio nelle settimane a seguire) amplia l’offerta di DaVinci Salute a supporto della medicina territoriale permettendo agli utenti di prenotare online l’appuntamento alla data e all’ora che preferiscono tra quelle disponibili, effettuare la televisita con un medico e ottenere, in caso di idoneità, il certificato via e-mail nel giro di pochi minuti.

Il certificato anamnestico è un documento fondamentale contenente informazioni sull’idoneità psico-fisica di un individuo che deve essere rilasciato dal medico legale, dalla ASL (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza, dal medico abilitato del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o dal medico di famiglia in tutti i casi previsti dalla legge per i quali è necessario determinare se il soggetto presenta particolari patologie o condizioni fisiologiche che potrebbero ostacolare o influire sullo svolgimento di determinate attività tra cui la guida o l'uso di armi. Nello specifico, esso contiene le generalità del paziente, informazioni sulla presenza o assenza di patologie, eventuali dipendenze da alcool o sostanze stupefacenti, oltre ai dati del medico con la relativa firma.

Il certificato per attività sportiva ludico-motoria, invece, è quel certificato rilasciato dal medico per attestare l’idoneità sportiva e la buona salute per attività sportive amatoriali, spesso richiesto per l’iscrizione a palestre e piscine, che non prevede l’elettrocardiogramma (o ECG). Fino ad oggi, tali certificati potevano essere ottenuti solo tramite visite mediche in presenza, comportando lunghi tempi di attesa, costi più alti e minore flessibilità per i pazienti. Grazie al nuovo servizio offerto da DaVinci, sono molteplici i vantaggi per i pazienti, tra cui i tempi ridotti, infatti, la piattaforma di DaVinci Salute consente agli utenti di prenotare la televisita online nel giro di pochi giorni, anche nella stessa giornata; comodità e sicurezza: grazie al servizio di telemedicina di DaVinci Salute, i pazienti possono effettuare la visita comodamente da casa o ovunque loro siano e ottenere la certificazione, previa accurata anamnesi da parte del medico, via e-mail.

Inoltre, la sicurezza dei dati è garantita attraverso i più elevati standard di protezione delle informazioni. Infine, tra i vantaggi, vi è la convenienza economica: i costi di questi certificati online ottenuti tramite DaVinci Salute sono notevolmente inferiori rispetto alle visite tradizionali presso le strutture sanitarie, consentendo ai pazienti di risparmiare in modo significativo senza rinunciare alla qualità del servizio.