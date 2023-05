Davines pronta a inaugurare “The Emirates Beauty Hub”

Davines è partner ufficiale per la cura dei capelli nel nuovo Beauty Hub di Emirates per il personale di bordo

Davines, marchio italiano di bellezza sostenibile per la cura dei capelli distribuito da EIDEAL nel GCC (Gulf Cooperation Council), ha annunciato una collaborazione con la prestigiosa compagnia aerea Emirates, pronta a inaugurare “The Emirates Beauty Hub”, uno spazio dedicato alla bellezza “su misura” per il personale di cabina nel quartier generale della società a Dubai: offrirà un’esperienza unica e coinvolgente in esclusiva per lo staff di cabina di Emirates. Parte dell’investimento continuo delle esperienze d’eccellenza riservate da Emirates al suo equipaggio di cabina, il nuovo spazio di bellezza sarà aperto sette giorni su sette, per collegare gli oltre 18.000 dipendenti di stanza a Dubai con il team di esperti consulenti del beauty hub.

Fra gli altri marchi, Davines, in qualità di partner selezionato per la cura dei capelli, proporrà un assortimento di prodotti premium, fra cui una selezione di best-seller della linea OI, The Essential HC, Heart of Glass e la gamma di styling More Inside, oltre all’intera palette di maschere per capelli The Circle Chronicles e a una rosa di prodotti della linea uomo lanciata di recente, Pasta & Love. I consulenti di Emirates Beauty Hub hanno ricevuto una formazione specializzata da Davines e provengono da diversi background, da ex membri dell’equipaggio di cabina, ad esperti nel settore del benessere, della nutrizione e della cosmetologia. In perfetta sintonia con l’esperienza proposta, i visitatori potranno sperimentare i vari prodotti, come shampoo disintossicanti, idratanti e riparatori intensivi, balsami e trattamenti per capelli, oltre a nebbie scintillanti, cera lucidante e spray per capelli per mantenere l’aspetto uniforme delle eleganti acconciature del personale Emirates.

L’equipaggio della compagnia di bandiera emiratina potrà prenotare appuntamenti personalizzati con i consulenti per ricevere consigli su make-up, nutrizione, fitness, cura della pelle, cura dei capelli e migliori pratiche di hair grooming per uomo e donna.

Volando con la più grande compagnia aerea del mondo, il personale di bordo di Emirates vive continuamente nuove avventure senza sosta, spostandosi in oltre 150 città in 85 paesi. Molti membri dell’equipaggio di cabina di Emirates descrivono questo lavoro come “il migliore al mondo”, il connubio perfetto tra la fornitura di un servizio d’eccellenza a 40.000 piedi d’altitudine e lo stile di vita unico che questa professione comporta. L’accesso a diverse esperienze di formazione consente al personale di cabina di sviluppare le proprie qualità di leadership, diventando baluardo dell’ospitalità e di un’assistenza impeccabili attraverso gli Emirates Signature Moments e gli emblemi riconosciuti a livello mondiale di un marchio iconico.