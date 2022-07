DELI.M.E.A.T, al via la campagna per promuovere i salumi italiani

DELI.M.E.A.T, al via la campagna firmata dall'agenzia Grapho per promuovere i valori dei salumi tutelati

Parte in questi giorni la nuova campagna promo-informativa “DELI.M.E.A.T. – Delicious Moments: European Authentic Taste”. Il progetto cofinanziato dall’Unione Europea reso possibile dall’aggregazione dei tre Consorzi di tutela dei Salumi Italiani: Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Consorzio Cacciatore Italiano.

La campagna è stata oggetto di un bando del valore di 1,6 milioni aggiudicato a inizio 2022 dall'agenzia Grapho, a cui è stata affidata la realizzazione del progetto. La pianificazione, invece, è a cura dei tre consorzi.

Scopo del progetto è quello di contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e riconoscimento dei quattro salumi tutelati nei mercati di qualità europei, promuovendo il valore aggiunto dei prodotti in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità ed etichettatura, garantita dalla tutela del marchio europeo attraverso le certificazioni Dop e Igp.

Come scrive Engage, tra gli obiettivi del progetto c’è quello di migliorare il riconoscimento dei regimi di qualità europei e aumentare la competitività e il consumo consapevole dei prodotti tutelati oggetto della campagna.

Il programma si svolge in Italia e Francia nel triennio 2022-2025 e prevede una articolata serie di eventi e iniziative quali: advertising su stampa e online, web content creation con coinvolgimento di food blogger e chef, attività di relazioni pubbliche su stampa, radio e tv, eventi ad hoc destinati agli studenti delle scuole di cucina in Italia e settimane di degustazione nei ristoranti francesi, educational tour dedicati agli chef francesi ed eventi per i consumatori sotto l’egida della ‘Deli Meat Academy’(Cooking Show, Master Class, Laboratori sulla produzione).

L’avvio della campagna è coinciso con il primo evento della “Deli Meat Academy” all’interno dell’Ambasciata di Francia, il 14 luglio a Roma, in occasione della Festa della Repubblica Francese.