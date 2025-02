Deliveroo entra in Casa Perfetta: brand integration innovativa nel Podcast di Gianluca Torre

Deliveroo entra in scena nel nuovo podcast “Casa Perfetta” di Gianluca Torre: l'obiettivo è raccontare il food delivery in modo coinvolgente

Deliveroo, in collaborazione con Initiative, Camelot e Dopcast, dà vita a un’inedita brand integration all’interno di Casa Perfetta, il nuovo vodcast e podcast di Gianluca Torre, celebre agente immobiliare e volto televisivo. Il format, disponibile dal 15 gennaio sul canale ufficiale YouTube e sulle principali piattaforme di streaming audio, si sviluppa in dieci episodi nei quali ospiti VIP raccontano il loro legame con la propria casa, intrecciando esperienze personali e consigli di design con un tocco di ironia. L’idea centrale di Casa Perfetta si sposa perfettamente con il nuovo posizionamento di Deliveroo, "Il momento è perfetto", un concept pensato per raccontare il food delivery in modo coinvolgente, dimostrando come ogni attimo della quotidianità possa essere trasformato dalla possibilità di ricevere, con un semplice clic, i propri piatti preferiti direttamente a domicilio.

Grazie al coordinamento della divisione Initiative Studios e al supporto strategico di Camelot e Dopcast, Deliveroo sarà protagonista di tre puntate, durante le quali Gianluca Torre riceverà in tempo reale le soluzioni per i suoi pasti, consegnate direttamente durante la registrazione. Il product placement sarà ulteriormente rafforzato dall’amplificazione dell’iniziativa attraverso i canali social del conduttore.

Questa operazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del brand, con Initiative che continua a supportare Deliveroo attraverso strategie innovative e iniziative speciali. A oltre dieci anni dal suo debutto in Italia, la piattaforma si distingue ancora una volta per la capacità di reinventarsi e consolidare la propria presenza nel settore del food delivery.