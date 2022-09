Dentsu IT, realizzato Whitepaper che racconta il Black Friday

Dentsu IT, pubblicato dal Team SEO il Whitepaper che analizza in dettaglio il Black Friday

Il Black Friday, previsto quest’anno per il 25 novembre, si avvicina, e con quasi 2 miliardi spesi nel 2021, il 74% degli italiani è nuovamente pronto a fare acquisti. Ma nonostante le vendite aumentino considerevolmente durante il Black Friday, i dati ci dicono che i consumatori non acquistano di impulso, ma effettuano scelte molto consapevoli, iniziando a cercare con largo anticipo. Questo è quanto emerge dallo studio condotto dal Team SEO di dentsu Italia, che ha deciso di pubblicarlo sotto forma di Whitepaper rendendolo disponibile per professionisti del settore e marketer: una guida ricca di insight che possa aiutare le aziende a decidere cosa fare e quando.

“Come team SEO di Dentsu abbiamo una missione: diventare un punto di riferimento per professionisti e brand. Vogliamo educare circa l’importanza di questa materia nel panorama digitale e la sua interconnessione con tutte le altre leve della comunicazione, digital e non. Abbiamo quindi pensato di creare un Whitepaper per raccontare lo scenario di ricerca del Black Friday e fornire insights e suggerimenti pronti all’uso per chi gestisce un business online. Questo documento è stato creato pensando agli e-commerce manager in primis, per fornire loro una guida utile e pratica ad affrontare con criterio uno degli eventi commercialmente più importanti dell’anno”, ha affermato Giada Birbitello, Head of SEO di dentsu.

Leonardo Casini, Chief Digital Officer di dentsu, ha aggiunto: “Questo studio sul Black Friday testimonia perfettamente la nostra volontà di valorizzare al meglio l’ecosistema dentsu, in questo caso con il nostro team SEO, cresciuto tantissimo negli ultimi anni ed ormai uno dei più grandi e di successo in Italia. I nostri specialisti possono offrire al mercato consulenza ed insight ed una loro applicazione chiara e pragmatica: lavoriamo per fare e far fare, condividere con il mercato informazione di valore, utile alla crescita di tutti”.

Lo studio analizza le strategie SEO per il Black Friday di oltre 100 Brand E-commerce legati a vari settori, delineando tre diversi approcci: chi impiega il minimo sforzo, chi punta tutto sulla tattica, chi agisce in grande. Vengono inoltre analizzati il caso di Amazon e quello di Zalando, i due maggiori colossi del panorama digitale, che scelgono una loro strategia pensata ad hoc. Il Whitepaper fornisce, inoltre, una SEO checklist azionabile da utilizzare, che aiuti a capire se la strategia impostata è quella giusta.