Deutsche Bank: nuovi ruoli per Campo, Vangelisti e Maestri

Deutsche Bank, Maestri svolgerà il ruolo di head of Corporate Bank Italy e attività di Origination & Advisory

Nuove nomine in Italia per Deutsche Bank. L’istituto bancario ha nominato Marco Campo e Alessandro Vangelisti co-head Investment Banking Coverage & Advisory (Ibc&A) Italy.

Marco Campo, co-head Investment Banking Coverage & Advisory (Ibc&A) Italy (Deutsche Bank)

Campo e Vangelisti, spiega una nota, “amplieranno le loro attuali responsabilità, rispettivamente in ambito Financial Institutions e Leveraged Finance, per guidare le attività di coverage globale con i clienti italiani (financial sponsor, aziende e istituzioni finanziarie) in stretta collaborazione con i team di settore e di prodotto”.

Alessandro Vangelisti, co-head Investment Banking Coverage & Advisory (Ibc&A) Italy (Deutsche Bank)

Paolo Maestri, inoltre, in aggiunta al ruolo di head of Corporate Bank Italy, svolgerà anche il coordinamento delle attività di Origination & Advisory (O&A) nel paese.

Paolo Maestri, head of Corporate Bank Italy di Deutsche Bank

“Ci congratuliamo con Marco, Paolo e Alessandro per le loro nuove e accresciute responsabilità”, ha commentato Berthold Fuerst, global co-head M&A di Deutsche Bank. “La loro esperienza è garanzia di profonda conoscenza del mercato e di un ampio e solido network di clienti nel Paese”, ha concluso Fuerst.