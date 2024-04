DigitalPlatforms approva il Piano Industriale Triennale di Gruppo 2024-2026

DigitalPlatforms: annunciata l'approvazione del Piano Industriale Triennale di Gruppo 2024-2026, l'obiettivo è la crescita sostenibile

DigitalPlatforms, gruppo interamente italiano specializzato nelle soluzioni Internet of Things, Cyber e AI per le infrastrutture critiche, ha annunciato l'approvazione del nuovo Piano Industriale Triennale di Gruppo 2024-2026. Questo piano strategico delinea gli obiettivi e le strategie per il prossimo triennio, confermando l'impegno del gruppo verso l'innovazione e la crescita sostenibile. Il Piano Industriale Triennale presenta risultati positivi conseguiti nelle singole Aree Strategiche d’Affari, evidenziando un trend di crescita costante e sostenuto nei ricavi, insieme a un incremento più che proporzionale della redditività. Gli obiettivi al 2026 includono il raggiungimento di 100 milioni di euro di Valore della Produzione, un margine operativo lordo (EBITDA) di 20 milioni di euro e il conseguimento di un Cash Flow positivo a partire dal 2025.

Una delle principali strategie delineate nel nuovo Piano è il costante spostamento del mix dai prodotti ai servizi, in particolare per quanto riguarda la Cybersecurity e l’Intelligenza Artificiale. Questo riflette l'impegno continuo del gruppo verso l'innovazione tecnologica per sostenere la crescita a medio e lungo termine. Il Piano prevede anche rimodulazioni degli investimenti ed efficienze operative per incrementare ulteriormente la redditività e ridurre il fabbisogno di cassa netto nel periodo di Piano. Inoltre, DigitalPlatforms ha approvato il suo Piano di Sostenibilità 2024-2026, dimostrando il suo impegno verso le tematiche ESG (Ambiente, Sociale e Governance). Questo piano definisce le azioni volte a implementare uno sviluppo sostenibile, contribuendo al benessere dell'ambiente e della società nel suo complesso.

Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms, ha commentato: “Il Piano presentato oggi sottolinea l’impegno di DigitalPlatforms a consolidare la posizione di leadership nel settore delle soluzioni IoT e Cyber/AI per i gestori delle infrastrutture critiche. Con una visione chiara e un impegno costante verso l'eccellenza operativa, siamo determinati a realizzare i nostri obiettivi di redditività, crescita sostenibile e generazione di valore nel medio e lungo termine”.