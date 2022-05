HR/Manager, Tech, Diversity & Inclusion: il nuovo corporate website Seltis Hub

Risorse umane: il nuovo sito per la ricerca e selezione di personale

Prosegue l’impegno di Seltis Hub per affermarsi come player d’eccellenza in ambito HR. La società partecipata di Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ha inaugurato il suo nuovo corporate website, nato dall’esigenza di offrire ai propri utenti un sito facilmente fruibile, caratterizzato da una navigazione più rapida, funzionale e accessibile a tutti, in linea con la mission aziendale.

Il centro di esperienze, competenze e opportunità per la ricerca e selezione di profili Middle & Top Management (Seltis Hub Management Search), professionisti del mondo tech e digital (Seltis Hub It& Digital) e lavoratori con disabilità e appartenenti alle categorie protette (Seltis Hub Diversity & Inclusion), ha lanciato in questi giorni il suo corporate website in una veste totalmente rinnovata, per rispondere alle sempre più eterogenee aspettative di aziende e candidati. Annunci in home page costantemente aggiornati, immediatezza, specificità delle varie sezioni e tanti approfondimenti gli elementi chiave del nuovo sito.

Le aziende avranno la possibilità di consultare e approfondire più rapidamente la gamma di servizi integrati a loro dedicati, essere sempre aggiornati attraverso una ricca sezione di news e insights, e contattare in pochi click i consulenti. I candidati potranno disporre, invece, di un unico e pratico luogo di consultazione, suddiviso per area di interesse - e muoversi agevolmente tra le varie sezioni utilizzando il pratico tool di ricerca. Cliccando sugli annunci di Meritocracy o Jobmetoo, inoltre, potranno scegliere di registrarsi alle rispettive piattaforme. Nella sezione Career Advice e nell’area Stories, infine, potranno fruire di interessanti articoli, esperienze e spunti, oltre a utili consigli di carriera.

Alexis Sottocorno, direttore generale di Seltis Hub: “Abbiamo progettato il nostro nuovo corporate web site con la finalità di rappresentare sempre più un polo, un punto di riferimento in ambito HR per aziende e candidati. Che si tratti di ricerca di occupazione da parte di un singolo o di selezione dei candidati più idonei da parte di un’azienda, da sempre i processi di ricerca esigono da parte di tutti i soggetti coinvolti un considerevole investimento di tempo ed energie: diventa quindi indispensabile fornire a entrambe le parti gli strumenti giusti per muoversi in questo ambito e tutte le azioni che abbiamo messo in campo puntano ad ottimizzare e snellire ogni fase di questo importante processo di ricerca e selezione.”

