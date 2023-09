DonnaOro: affidato a Leo Burnett il nuovo concept creativo di Elements

DonnaOro, al via la nuova campagna pubblicitaria di Elements curata da Leo Burnett

DonnaOro, realtà affermata nella creazione di gioielli Made in Italy, si affida a Leo Burnett per la nuova campagna pubblicitaria di DonnaOro Elements, la sua linea di bracciali componibili in oro 18 kt, diamanti e pietre preziose. Con la nuova piattaforma di comunicazione, DonnaOro Elements racconta la storia di donne che hanno dato una svolta radicale alla propria vita e celebra il loro coraggio e la determinazione nel portare avanti le proprie scelte.

Il claim “La tua storia è ancora da scrivere” racchiude un invito universale che il brand rivolge a tutte le donne a costruire il futuro che desiderano. Proprio come i bracciali componibili DonnaOro Elements sono fatti per aggiungere elementi gioiello per ogni momento di vita da ricordare, progettare, augurare. Il nuovo concept creativo è frutto di un lavoro di riposizionamento strategico guidato da Leo Burnett e basato su una ricerca quali-quantitativa che ha ascoltato e analizzato i bisogni e le aspettative delle donne nel contesto contemporaneo.

La strategia media integrata, a cura di Starcom, ha coinvolto in una prima fase i canali social ufficiali del brand e la stampa. Dal 17 settembre la campagna sarà on air in TV sulle principali emittenti e sui canali digitali. Sui social media la comunicazione proseguirà per tutto il 2024 raccontando le storie di coraggio e di cambiamento delle donne.