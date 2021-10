Donnet, Generali: “Il cambiamento climatico è anche un’urgenza assicurativa"

“Abbiamo assistito ad un aumento della frequenza e dell’intensità delle catastrofi naturali, un effetto dovuto al cambiamento climatico. Dobbiamo fermare questo processo e dobbiamo farlo subito. Se non interverremo, questo non sarà più assicurabile. Tecnicamente parlando, questo è un rischio che investe più le riassicurazioni che le compagnie assicurative. Ma se la riassicurazione non interverrà più, le assicurazioni dovranno aumentare significativamente i prezzi e non sarà più conveniente assicurare. E un tema che investe tutta l’industria assicurativa. È urgente affrontare questo tema, ed è per questo che il settore assicurativo è intervenuto per zero emissioni nette di carbonio nel 2050, e forse dovremmo fare ancora di più”

Così Philippe Donnet, Group CEO di Assicurazioni Generali dal panel “Don’t take the foot off the pedal too quickly”, nell’ambito del festival State of Europe 2021 tenutosi oggi.

LA RIPRESA

"La ripresa - ha proseguito Donnet - deve essere verde e sostenibile. Dobbiamo attenerci all'impegno dell'Unione europea. Non ci sarà recupero se questo non è sostenibile. Non ci sarà ripresa senza cooperazione a tutti i livelli. Quando guardiamo alle sfide che stiamo affrontando, sono tutte globali. La pandemia, il rischio informatico, il cambiamento climatico e il terrorismo sono tutti globali: non esistono soluzioni locali al rischio e alle sfide globali. I partenariati pubblico-privato faranno parte della soluzione. Dobbiamo essere meglio preparati ad affrontare la prossima pandemia, dobbiamo fornire soluzioni migliori per proteggere meglio le PMI che hanno sofferto molto a causa dell'interferenza delle imprese. Nel contesto del partenariato pubblico-privato a livello di Stati membri e UE, possiamo costruire insieme ad assicurazioni e riassicurazioni una buona soluzione per proteggere meglio le PMI.

Per quanto riguarda gli investimenti nella ripresa sostenibile, abbiamo bisogno di investitori privati ​​e di capitali per farne parte. Il settore in Europa ha 11.000 miliardi di euro da investire, che possono essere dedicati alla ripresa green e digitale. Ci sono due condizioni per farlo: dobbiamo investire insieme e disporre di un quadro normativo adeguato.

I Green bond sono una buona risorsa in cui investire, abbiamo bisogno di green bond e come compagnie assicurative vogliamo investirvi, ma il quadro normativo, Solvency II, deve essere coerente con questo. Come Generali, abbiamo chiesto al regolatore europeo di rendere i green bond una specifica asset class per ridurne il costo del capitale. I partenariati pubblico-privato possono permetterci di investire sempre più velocemente e di regolamentare in linea con questo obiettivo"

COME INVESTIRE

Le aspettative di investimento e i piani a medio termine

"Sono fiducioso - aggiunge Donnet - che la ripresa sarà forte, soprattutto in Europa perché si stanno creando le condizioni per una ripresa green e digitale. Ci sono tuttavia alcuni rischi: l’inflazione, i prezzi delle materie prime, l’interruzione della catena di approvvigionamento globale, carenza di materiali e carenza di forza lavoro in alcuni settori. Dobbiamo affrontare seriamente perché non ci sarà una ripresa sostenibile senza che le persone tornino a lavorare in tutti i settori, quindi sappiamo che ci sono rischi.

Dobbiamo attenerci a ciò che è importante. Abbiamo bisogno di investire risorse a basse o zero emissioni di carbonio. Il settore si è impegnato nell'alleanza a zero carbone entro il 2050 e dobbiamo investire in idrogeno verde, bioenergia sostenibile, cattura e stoccaggio del carbonio, istruzione, digitalizzazione, innovazione e assistenza sanitaria. Dobbiamo investire in infrastrutture. Il mondo ne ha bisogno e noi come assicuratori ne abbiamo bisogno per fornire ai nostri clienti una migliore redditività. C'è una convergenza. La regolamentazione deve aiutare e supportare.

Come compagnia di assicurazioni dobbiamo fornire investimenti alternativi poiché i tassi di interesse sono bassi. Dobbiamo diversificare, ma non Stiamo guardando a investimenti rischiosi. Non si tratta di prendere più rischi ma di investire nell'economia reale attraverso le PMI, le infrastrutture, il settore immobiliare. Questa economia reale non è più rischiosa e non dovrebbe soffrire da un punto di vista regolamentare di un rischio di capitale troppo elevato. Non riceviamo un premio per investimenti rischiosi, otteniamo un premio per investimenti più illiquidi: vogliamo questo premio e lo prendiamo per i nostri assicurati. La regolamentazione non ne tiene conto, ma può aiutarci ad accelerare i nostri investimenti nell'economia verde, sostenibile e reale" conclude il CEO di Generali