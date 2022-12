Eataly lancia il suo primo spot pubblicitario natalizio

Eataly lancia il suo primo spot per Natale

Eataly ha lanciato il suo primo spot pubblicitario sui canali televisivi italiani nella settimana prima di Natale, dal 18 al 24 dicembre, sulle reti Mediaset in prime time.

Quindici secondi di spot emozionale realizzati con l’obiettivo di ricordare che Eataly è un luogo per vivere esperienze uniche, nel periodo natalizio, certo, ma anche nel corso del resto dell’anno. Eataly si posiziona dunque con la nuova campagna pubblicitaria come una “destination unica del Made in Italy agroalimentare” 365 giorni l’anno ma in grado di diventare un must in un periodo di gioia e condivisione a tavola come le festività di fine anno.

Guarda lo spot

“In Italia, in occasione del Natale, abbiamo deciso di presidiare per la prima volta l’universo televisivo per ricordare a tutti l’unicità di Eataly”, spiega Andrea Cipolloni, amministratore delegato di Eataly.

“Lo spot riflette la nostra identità di destinazione per momenti speciali ed esperienze uniche. E il canale televisivo è lo strumento più adatto per arrivare nelle case degli italiani ricordando che da Eataly i prodotti di eccellenza fanno la differenza”. Ideazione, produzione e pianificazione della campagna sono state realizzate e gestite internamente a Eataly.