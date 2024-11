Ecomondo 2024, per ASPI la sicurezza è una componente essenziale della sostenibilità

ASPI a Ecomondo 2024: la sicurezza come componente fondamentale della sostenibilità

In occasione di Ecomondo 2024 - evento annuale dedicato alla green and circular economy - il Direttore QHSE di Autostrade per l'Italia Massimiliano Arces è intervenuto nel corso del convegno 'Navigare il mare magnum della sostenibilità': "La sicurezza è una componente essenziale della sostenibilità intesa come sostenibilità sociale. E lo è sia nella dimensione della sicurezza stradale che in quella della sicurezza del lavoro", ha dichiarato Arces.

Il dibattito ha toccato anche il tema della cosiddetta Vision Zero, progetto di sicurezza stradale nato in Svezia nel 1997 e presto approdato in altri paesi con lo scopo di azzerare morti e feriti per incidenti stradali. La Vision Zero è alla base del nuovo programma europeo di riduzione delle vittime da incidenti stradali. Nonché uno dei principi ispiratori dello standard internazionale ISO 39001 "Road Traffic Safety Management Systems", teso alla diminuzione morti e feriti gravi sulle strade.

"La 'visione zero' è imprescindibile nella crescita di un'organizzazione che vuol creare valore di lungo termine per i propri stakeholder", ha proseguito Arces. "Autostrade per l'Italia ha messo la sicurezza al centro della propria evoluzione in linea con i valori del Gruppo. Questo implica un lavoro continuo che punta alla visione zero incidenti attraverso innovazione, tecnologia e miglioramento dei comportamenti alla guida e sul lavoro. Questo approccio sta pagando, perché negli ultimi anni abbiamo riscontrato una riduzione del 70% della frequenza di infortuni di dipendenti e terzi su cantieri e luoghi di lavoro, anche grazie a una forte riduzione degli incidenti stradali con conseguenze in prossimità dei nostri cantieri. La strada verso l'eccellenza è lunga, e con i nostri stakeholder, le OOSS, le Istituzioni e la Polizia stradale, la percorriamo ogni giorno per vincere questa sfida".